OpenAI'ın Yeni Astra Modeli Matematikte Onlarca Başarıya İmza Attı

·48·Teknoloji
OpenAI'ın Yeni Astra Modeli Matematikte Onlarca Başarıya İmza Attı

Yapay zeka alanındaki lider şirketlerden biri olan OpenAI, Astra adını taşıyan yeni nesil yapay zeka ailesini resmi olarak tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, sistemin dahili versiyonu matematik ve teorik bilgisayar bilimlerinin on karmaşık ve açık problemini başarıyla çözdü. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin açıklamasına göre, bu görevler üzerinde bilimsel topluluk en az on yıldır, çoğu durumda ise daha uzun süredir sonuç elde edemiyordu. Astra modeli; yüksek boyutlu geometri, kodlama teorisi, grup teorisi, kuantum hesaplama karmaşıklığı, kafes tabanlı kriptografi ve ekstremal kombinatorik alanlarında çözümler buldu.

Bilimsel başarılar ve bunların kapsamı

Astra modelinin elde ettiği sonuçlar arasında bir dizi karmaşık bilimsel problem yer alıyor. Özellikle sistem, ilk kez non-sofi grup oluşturmayı başardı, Connes sertlik hipotezini çürüttü ve paralel tekrar üzerine kuantum teoremini kanıtladı.

Ayrıca model, Ehrhart'ın hacim hakkındaki hipotezini kanıtladı ve 1978'den bu yana ilk kez küre paketleme yoğunluğunun genel üst sınırını iyileştirmeyi başardı. OpenAI, tüm kanıtlar için matematiksel argümanların yapay zeka tarafından tamamen bağımsız bir şekilde geliştirildiğini vurguladı.

Araştırma süreci ve maliyetler

Yeni model tüm hesaplamaları gerçekleştirdikten sonra araştırmacılar sonuçları bilimsel makaleler şeklinde resmi hale getirdiler. Şu anda Astra sisteminin kendisi, her bir kanıtın matematiksel olarak doğru olduğunu otomatik olarak doğrulamayı sağlayan Lean resmi doğrulama dilinde biçimlendirdi.

Şirket, bu çözümleri bulmak için Sol API tarifelendirmesi üzerinden yaklaşık 2000 dolar tutarında hesaplama kaynağının gereksin duyulduğunu bildirdi. Ayrıca OpenAI, tüm sertifikaların ve akıl yürütme sürecinin açıklamasını kamuoyuna duyurdu.

Astra matematikte önemli başarılara imza atsa da, şirket modelin ünlü 'Milenyum Problemleri' listesindeki görevleri çözemediğini kabul etti. Bu yedi önemli meselenin her biri için 1 milyon dolar ödül belirlenmiş olup, bunlar hala çözümlerini bekliyor.

Buna rağmen uzmanlar, elde edilen sonuçları bilimsel akıl yürütme sistemlerini geliştirme yolunda dev bir adım olarak değerlendiriyor. Ancak sunulan tüm kanıtların henüz bilimsel topluluk tarafından eksiksiz ve titizlikle incelenmesi gerekiyor.

OpenAI bir diğer önemli konuya daha değindi. Matematiksel argümanlar tam anlamıyla yapay zeka tarafından üretilmişse, bu tür sonuçların telifini insanlara atfetmek yanlış kabul edilir. Araştırmacılar yalnızca taslakların hazırlanması ve kanıtların biçimlendirilmesiyle ilgilenmiş, temel çözümler ise doğrudan Astra modeli tarafından sağlanmıştır.

OpenAIAstraYapay ZekaMatematikTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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