Anthropic, kurumsal AI çözümlerini genişletmek için TCS ile iş birliği yapıyor

Yapay zeka alanındaki önde gelen girişimlerden biri olan Anthropic, modellerini kurumsal müşteriler arasında yaygınlaştırmak amacıyla Hindistan'ın IT devi Tata Consultancy Services (TCS) ile bir iş birliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre TCS, Anthropic modellerinin entegrasyonunda uzmanlaşmış özel bir iş birimi kuracak. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor .

İş birliği kapsamında TCS, yeni AI modellerine erken erişim hakkı kazanacak ve 50 binden fazla çalışanını Claude yapay zeka asistanı ile donatacak. Şirketler; finans, sağlık, telekomünikasyon ve havacılık gibi sektörler için özel teknolojik çözümler geliştirmeyi planlıyor.

Anthropic, Hindistan pazarını ikinci en büyük pazarı olarak görüyor ve buradaki varlığını aktif bir şekilde genişletiyor. Şirket daha önce Infosys ile de iş birliği yapmıştı. Ayrıca OpenAI da Hindistan'ın Infosys ve HCLTech gibi büyük IT servis şirketleriyle benzer anlaşmalar imzalamıştı.

TCS bünyesindeki Diligenta ve TCS iON platformları da Claude'un yeteneklerinden yararlanmaya başlayacak. Özellikle müşteri hizmetlerinin otomasyonu ve dijital eğitim programlarında Anthropic modelleri kullanılacak. Ayrıca TCS uzmanları, sigorta taleplerini işleme ve kredi danışmanlığı gibi Claude Code ekosistemine yönelik araçların geliştirilmesinde yer alacak.

Bu stratejik adım, AI gelişimi karşısında Hindistan'ın 315 milyar dolarlık IT hizmetleri pazarının geleceğinin sorgulandığı bir dönemde atıldı. Bu yıl TCS ve Infosys hisseleri sırasıyla %34 ve %31 oranında değer kaybetti; yeni iş birliğinin yatırımcı güvenini geri kazanmaya yardımcı olması bekleniyor.