Mourinho, Fiorentina maçında Real'in 3 farklı yüzünü gördü

Real Madrid, yeni sezon öncesi oynadığı ilk büyük hazırlık maçında Fiorentina ile 2:2 berabere kaldı. Ancak Jose Mourinho'yu sonuçtan çok takımın maç boyunca sergilediği üç farklı yüzü ilgilendirdi.

Portekizli teknik adam; dinç, yorgun ve aşırı yorgunluğa rağmen oyunun kontrolünü yeniden ele geçiren bir Real Madrid izlediğini belirtti. Özellikle son durum onda büyük bir hayranlık uyandırdı.

«Devreye kadar skor 3:0 veya 4:0 olabilirdi»

Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde oynanan karşılaşmada Real Madrid ilk dakikalardan itibaren inisiyatifi ele aldı. Endrick skoru açarken, genç Alexis Siriya Madridlilerin üstünlüğünü artırdı. Ancak Fiorentina, Riccardo Piccoli ve Moise Kean'in golleriyle mağlubiyetten kurtuldu.

Mourinho'ya göre ilk yarıdaki 2:1'lik skor sahadaki üstünlüğü tam olarak yansıtmıyordu. Real Madrid çok sayıda pozisyon üretti ve devreye kadar maçın kaderini neredeyse tayin edebilirdi.

Mourinho, ilk 45 dakikayı değerlendirirken, «Dinç takım çok iyi oynadı» dedi.

Madridliler yüksek pres, hızlı paslar ve rakip yarı sahada topu kazanma yoluyla Fiorentina savunmasına ciddi zorluklar yaşattı. Özellikle Arda Güler'in yaratıcılığı ve genç futbolcuların cesur hamleleri dikkat çekti.

Ardından Real'in ikinci yüzü ortaya çıktı

Devre arasından sonra maçın seyri değişti. İtalyan ekibi fiziksel mücadeleyi sertleştirip yüksek pres uygulamaya başladı. Bu dakikalarda sezon öncesi hazırlık kampını tam olarak geçirmemiş olan Madridlilerde yorgunluk belirtileri görüldü.

Mourinho bu dönemi takımın «ikinci yüzü» olarak tanımladı. Real Madrid eskisi gibi rahat hücum edemez hale geldi ve kendi ceza sahası yakınlarında daha fazla savunma yapmak zorunda kaldı.

Merkez savunmada görev yapan genç Joan Martinez ve Mario Rivas için Moise Kean'e karşı mücadele özellikle zor geçti. Mourinho iki savunmacının performansını yüksek değerlendirdi, ancak onların henüz güçlü ve fizik olarak kuvvetli forvetlere karşı tamamen hazır olmadığını gizlemedi.

Bu düşünce genç futbolcuların yeteneğinden şüphe duymak değil, yetişkinler futbolunda sadece yeteneğin yeterli olmadığını gösteriyor. Üst düzeyde hız, fiziksel istikrar ve baskı altında doğru karar vermek de belirleyici bir öneme sahip.

Mourinho'nun en çok beğendiği yüz

Fiorentina skoru eşitledikten sonra Real Madrid bir süre zor durumda kaldı. Ancak maçın sonlarında takım yeniden toparlandı, oyununu disipline soktu ve maçın kontrolünü kısmen geri aldı.

Mourinho tam da bu durumu takımın üçüncü yüzü olarak adlandırdı. Futbolcuların fiziksel olarak çok yorgun olmalarına rağmen bireysel değil, bir bütün olarak hareket etmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bu durum yeni teknik direktör için önemli bir işaretti. Çünkü sezon boyunca Real Madrid her zaman rakipten üstün veya fiziksel olarak dinç olamayacak. İşte böyle anlarda futbolcuların birbirine yardım etmesi, sahadaki mesafeleri koruması ve sabırla oynaması büyük önem taşır.

Üç günlük antrenmanın ardından 70 dakika

Mourinho, Denzel Dumfries ve Endrick'in fedakarlığını özellikle vurguladı. İki futbolcu takımla sadece birkaç gün antrenman yapmalarına rağmen 70 dakikadan fazla süre sahada kaldı.

Dumfries yeni takımıyla çıktığı ilk maçta sağ kanat boyunca aktif oynadı. Hücuma destek vermek, rakip ceza sahasına girmek ve kanatta genişlik yaratmak gibi görevleri yerine getirdi. Ancak hazırlık eksikliği ikinci yarıda performansını etkiledi.

Endrick ise gol atarak yeni teknik direktörüne ilk olumlu mesajı verdi. Forvet oyuncusu hareketli bir maç çıkardı, ancak bazı pozisyonlarda aceleci davrandı. Yine de sezon öncesi hazırlıkların ilk aşamasında gol atması özgüvenini artıracaktır.

Akademi futbolcuları için büyük sınav

Dünya Kupası'nda yer alan birçok lider oyuncunun henüz takıma katılmamış olması nedeniyle Mourinho, Fiorentina karşısında gençlere bolca şans tanıdı. Real Madrid'in sezon öncesi ilk kampına akademiden de birçok futbolcu çağrılmıştı.

Joan Martinez ve Mario Rivas teknik direktörde özellikle iyi bir izlenim bıraktı. Mourinho onların teknik potansiyelini ve geleceğini yüksek değerlendirdi. Ancak oyun fiziksel bir mücadeleye dönüştüğünde tecrübe ve güç farkı hissedildi.

Carlos Espi için ise karşılaşma daha da sürprizli geçti. Takımla çok az antrenman yapmış olmasına rağmen sahaya çıkıp A takım atmosferini tatma fırsatı buldu. Teknik direktör bunu futbolcu için önemli bir deneyim olarak değerlendirdi.

«Hazırlık maçında bile Real, Real'dir»

Mourinho maç öncesinde futbolcularına kulüp armasının ve formasının her maçta bir sorumluluk yüklediğini hatırlattı. Onun görüşüne göre, sezon öncesi hazırlık maçı sonuç açısından hayati olmasa da Real Madrid sahaya sadece vakit geçirmek için çıkmaz.

Portekizli çalıştırıcı elindeki futbolcuları kullandığını ve taktiksel anlamda ciddi bir hazırlık yapmak için sadece bir antrenman fırsatı bulduğunu vurguladı. Bu şartlar altında ilk yarıdaki oyun ve maç sonundaki takım ruhu hoşuna gitti.

Bu düşünce Mourinho'nun yeni projesinde de kulübün talepkar ruhunu ön plana çıkardığını gösteriyor. O, genç oyuncudan da tecrübeli yıldızdan da sahada aynı ölçüde sorumluluk bekliyor.

Asıl futbolcular ne zaman katılacak?

Mourinho'nun temel kaygısı, lider oyuncuların takıma geç katılıyor olması. Yeni sezon öncesi tüm kadroyla en az üç hafta çalışmak istiyordu ancak uluslararası turnuvalar yüzünden bu mümkün olamadı.

Teknik direktörün belirttiğine göre, Vinicius Junior, Brahim Diaz ve Bernardo Silva'nın yakın zamanda takıma katılması bekleniyor. Dumfries, Endrick ve diğer futbolcular ise her yeni idmanla birlikte fiziksel durumlarını geliştirecekler.

Bu nedenle Fiorentina maçından yola çıkarak Real Madrid'in yeni sezondaki tam profili hakkında kesin bir sonuca varmak henüz erken. Bu maç Mourinho için ağırlıklı olarak oyuncuların durumunu değerlendirmek ve gençleri büyük sahada test etmek adına bir fırsattı.

Geri dönüş nasıl bir duygu uyandırdı?

Mourinho, Haziran 2026'da Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirildi ve kulüple 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Bu onun Madrid'deki ikinci dönemi niteliğini taşıyor.

Real Madrid'i yeniden çalıştırmanın nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda teknik adam duygusallığa kapılmadı. Mourinho asıl mücadelenin henüz başlamadığını ve asıl duyguların resmi maçlarla birlikte geleceğini söyledi.

Bu cevap, Portekizli çalıştırıcı için hazırlık maçlarından ziyade sonuç odaklı resmi karşılaşmaların daha önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Temel sonuç

Fiorentina karşısındaki 2:2'lik beraberlik, Real Madrid'in güçlü ve zayıf yönlerini tek bir maçta gözler önüne serdi.

Takım dinç durumdayken yüksek tempo ve etkili pres sergiledi. Yorgunluk arttıkça inisiyatifi rakibe kaptırdı. Ancak maçın sonunda futbolcuların yeniden kenetlenip oyunun kontrolünü geri alma çabası Mourinho'nun en çok hoşuna giden detay oldu.

Şimdi Portekizli çalıştırıcının önünde iki temel görev duruyor: Yıldızları kısa sürede ortak sisteme entegre etmek ve yetenekli gençleri büyük futbolun fiziksel gerekliliklerine hazırlamak.

Mourinho'nun Real Madrid'i yeni sezonda bu üç yüzden hangisini daha çok yansıtacak; bu soruya ilk resmi maçlar yanıt verecek.