Napoli 100 yaşında: Napoli'yi saran dev kutlamanın detayları

İtalya'nın en özgün futbol kulüplerinden biri olan Napoli, 100 yıllık tarihini sadece basit bir kutlama ile değil, tüm şehri saran devasa bir festivalle kutluyor. Yüz kilisenin aynı anda çalan çanları, sokaklardaki mavi yürüyüş, ücretsiz Margarita pizzası ve deniz kenarındaki havai fişek gösterisi, yıl dönümü programının en parlak parçaları arasında yer alıyor.

Bu kutlama yalnızca bir futbol kulübünün doğum günü değil. Napoli'nin, Napoli şehrinin tarihi, kültürü ve milyonlarca taraftarın hayatıyla ne kadar sıkı bir şekilde bağlandığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Neden özellikle 1 Ağustos kulübün doğum günü olarak seçildi?

Napoli, tarihinin simgesel başlangıç tarihi olarak 1 Ağustos 1926'yı benimsedi. Kulüp, yüzüncü yıl sezonunu "Pe' cient'anne" sloganı altında geçiriyor. Bu Napoliten deyimi "Yeter ki yüz yıl daha" anlamına gelen bir dileği ifade ediyor.

Ancak Napoli'de futbol tarihi bundan çok daha önce başladı. Şehirdeki ilk futbol takımlarından biri olan Naples Cricket & Foot-Ball Club 1906'da, Unione Sportiva Internazionale Napoli ise 1911'de kuruldu.

Bu takımların temelinde 1922 yılında Internazionale-Naples kulübü ortaya çıktı. 25 Ağustos 1926'da gerçekleştirilen toplantıda ise adı Associazione Calcio Napoli olarak değiştirildi. Kulüp, 1964 yılından bu yana mevcut adı olan Società Sportiva Calcio Napoli ile faaliyet göstermektedir.

Bu nedenle 1 Ağustos, tarihi bir belgedeki kesin yeniden adlandırma tarihi değil, taraftarların hafızasında kulübün kuruluşu olarak yer etmiş simgesel bir gündür.

Kutlama neden saat 19:26'da başladı?

Yıl dönümünün merkezi etkinliklerinin 1 Ağustos'ta Napoli şehrinin çeşitli noktalarında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Kutlama için seçilen başlangıç saati de tesadüf değil; saat 19:26, kulübün kuruluş yılını simgelemektedir.

Kutlamalar, Napoli'nin ilk merkezinin bulunduğu Piazza Carità meydanından başladı. Bu sırada şehirdeki yüz kilisenin çanlarının aynı anda çalması ve gökyüzüne mavi duman salınması planlandı.

Bunun ardından taraftarların katılımıyla gerçekleşen "Mavi Yürüyüş", Piazza Carità'dan Napoli'nin ana meydanlarından biri olan Piazza del Plebiscito'ya doğru yola çıktı.

Yürüyüş, sıradan bir taraftar gösterisi olarak değil, Campania bölgesindeki geleneksel halk şenliklerinin modern ve seküler bir yorumu olarak tasarlandı.

Yüz oyuncu, yüz müzisyen ve yüz çocuk

Yıl dönümünde "100" rakamı temel sembol haline geldi. Mavi yürüyüşte yüz oyuncu, yüz müzisyen ve yüz çocuğun yer alması planlandı.

Onların, Napoli'nin antik efsanelerini, halk geleneklerini, müziğini ve futbol tarihini sahne gösterileri aracılığıyla sergilemesi öngörüldü. Gösteri, şehrin kuruluşuyla ilgili Parthenope efsanesinden başlayarak Napoli'nin modern dönemine kadar uzanan simgesel bir yolculuğu kapsadı.

Yürüyüş güzergahı Piazza Carità, Via Toledo, Via Santa Brigida, Via Verdi, Via San Carlo ve Piazza Trieste e Trento üzerinden Piazza del Plebiscito'ya ulaştı.

Böylece Napoli'nin tarihi merkezi bir geceliğine şehri, futbolu ve sanatı birleştiren açık hava sahnnesine dönüştü.

Taraftarlara binlerce Margarita pizzası dağıtıldı

Futbol ve pizza, Napoli'yi dünyaya tanıtan iki temel simgedir. Bu yüzden yıl dönümü programında ünlü Margarita pizzasınat da ayrı bir yer ayrıldı.

Piazza Municipio'da özel bir "Yüz Yıllık Pizza Köyü" kuruldu ve saat 20:26'dan itibaren taraftarlara ve şehir misafirlerine binlerce pizza dilimi ile içeceklerin ücretsiz olarak dağıtılması planlandı.

Etkinlik sadece eğlence amaçlı kalmadı. Pizzaların bir kısmının Campania Gıda Bankası ile iş birliği içinde sosyal yardıma muhtaç insanlara ulaştırılması da kararlaştırıldı.

Bu girişim, kulübün şehirdeki sosyal rolünü gösterdi: Napoli, yıl dönümünü sadece taraftarlarıyla değil, yardıma muhtaç kesimlerle de paylaşmaya karar verdi.

Efsaneler ve bugünün kahramanları aynı sahjede

Yıl dönümünün resmi töreninin Piazza del Plebiscito'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Burada kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis, yerel yönetim temsilcileri, Napoli'nin farklı dönemlerinden efsanevi futbolcular ve mevcut takım üyelerinin yer alması öngörüldü.

Müzik, tarihi görüntüler, taraftar anıları ve sahne performansları aracılığıyla kulübün yüz yıllık yolu anlatıldı.

Bu tarihte:

zorluklarla dolu ilk yıllar;

Diego Maradona dönemindeki büyük zaferler;

kriz ve alt lige düşüş;

kulübün yeniden dirilişi;

yeni şampiyonluklar ve modern Napoli'nin oluşumu yansıtıldı.

Törenin ana fikri, geçmişi hatırlamakla kalmayıp kulübün tarihini geleceğiyle bağlamak oldu.

Napoli bir anda maviye büründü

Gecenin en etkileyici anlarından biri "Mavi Gece" programı oldu.

Resmi plana göre, saat 22:30'da Napoli'nin ana tarihi yapıları aynı anda kulübün rengi olan mavi ışıkla aydınlatıldı. Bunlar arasında:

Kraliyet Sarayı;

Castel Nuovo Kalesi;

San Giacomo Sarayı;

Castel dell'Ovo;

Castel Sant'Elmo yer alıyordu.

Ardından Piazza del Plebiscito ile Castel dell'Ovo arasında müzikle senkronize edilmiş ışık ve havai fişek gösterisi yapılması kararlaştırıldı.

Kulüp tarihinin ünlü golleri, kahramanların sesleri ve taraftarların unutulmaz anları özel müzikle harmanlandı. Kutlama, meydandaki müzik programıyla devam etti.

Yüz yıllık kutlama tek bir geceyle bitmiyor

Napoli yönetimi yıl dönümünü sadece 1 Ağustos'taki büyük kutlamayla sınırlamadı. Kulübün yüzüncü yılına adanan etkinlikler 2026/27 sezonu boyunca devam edecek.

Sonbaharda kulübün kuruluşundan bugüne kadar olan tarihini anlatan uzun metrajlı bir filmin gösterime girmesi planlanıyor.

Ayrıca İtalya'nın saygın Treccani Ansiklopedi Enstitüsü, tarihinde ilk kez belirli bir futbol kulübüne adanmış özel bir yayın hazırlıyor. Napoli taraftarları için İtalya dışında da iki uluslararası yıl dönümü etkinliği düzenlenmesi bekleniyor.

Kulüp, yüzüncü yıl vesilesiyle özel bir forma da tanıttı. Formada Napoli'nin ilk simgelerinden biri olan Güneş Atı, 100 rakamı ve kulüp ile şehir arasındaki kopulmaz bağı temsil eden unsurlar yer aldı.

Neden Napoli sıradan bir futbol kulübü değil?

İtalya'da ünlü takımlar çoktur, ancak Napoli'nin kendi şehriyle ilişkisi ayrı bir özelliğe sahiptir.

Napolililer için kulüp:

şehir gururu;

güney ile kuzey arasındaki tarihi rekabetin simgesi;

zorluklara karşı mücadelenin sembolü;

nesilden nesile aktarılan değer;

dünyanın dört bir yanındaki Napolilileri birleştiren güçtür.

Bu yüzden yüz yıllık kutlamanın stadyumda değil, şehir meydanlarında, sokaklarda, kiliselerde ve tarihi anıtlarda gerçekleştirilmesi tesadüf değildir. Napoli'nin tarihi sadece futbol sahasında değil, Napoli'nin her mahallesinde ve taraftarların hafızasında yaşar.

Ana sonuç

Napoli'nin 100. yılı futbolu, şehir tarihini ve halk geleneklerini birleştiren devasa bir kültürel olaya dönüştü.

Yüz kilise çanı, mavi yürüyüş, binlerce ücretsiz pizza dilimi, kulüp efsaneleri, aydınlatılmış kaleler ve deniz kenarındaki havai fişekler — tüm bunlar Napoli'nin kendi takımına olan sevgisini gözler önüne serdi.

Bir asır boyunca Napoli hem zaferleri hem de ağır krizleri tecrübe etti. Ancak kulüp ile şehir arasındaki bağ kopmadı. Şimdi Napoli, "Pe' cient'anne" — "Yeter ki yüz yıl daha" dileğiyle yeni bir asra başlıyor.

Sizce Napoli tarihindeki en büyük futbolcu kim — Maradona mı yoksa başka bir efsane mi?