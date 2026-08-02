MLS maçları: Lionel Messi'nin dönüşü ve diğer sonuçlar

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MLS maçları: Lionel Messi'nin dönüşü ve diğer sonuçlar

Kuzey Amerika Futbol Ligi (MLS) cumartesi akşamı oynanan karşılaşmalarla taraftarlara birçok heyecan dolu an yaşattı. Özellikle kamuoyunun dikkati Lionel Messi'nin sahalara dönüşüne odaklanmış olsa da, Batı Konferansı'ndaki diğer merkezî maçlar da puan durumu üzerinde ciddi bir etki yarattı. Goal.com'un haberine göre, haftanın en önemli olayları arasında yıldız futbolcunun sonradan oyuna dahil olması ve lider takımların performansları yer aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Inter Miami takımı, Lionel Messi'nin fiziksel durumu ve kadroya dönüşüyle ilgili bilgileri son ana kadar gizli tutmaya çalıştı. Hafta ortasında takımla çalışmalara başlayan Arjantinli forvet, cumartesi günkü maça yedek kulübesinde başladı. Takımı 2-1 öndeyken, yani 52. dakikada oyuna dahil edildi. Ancak beklenen parlak performans bu kez gerçekleşmedi ve maçın sonu takım için biraz hayal kırıklığıyla bitti.

Lionel Messi'nin talihsiz dönüşü

Oyuna girdikten sonra rakip defans oyuncuları Lionel Messi'ye neredeyse hiç boş alan bırakmadı ve hareketlerini yakından takip etti. Maçın sonuna yaklaşılırken, skor 2-2 berabere devam ederken rakip savunma bir hata yaparak ona şut çekmek için elverişli bir fırsat sundu. Ancak zayıf ayağı olarak bilinen sağ ayağıyla vuruş yapan yıldız futbolcu topu üstten auta gönderdi.

Bu karşılaşmada Inter Miami oyun anlamında pek güven veren bir performans sergilemedi. Luis Suárez harika bir gole imza atarken, Noah Allen da tabelaya adını yazdırdı. Buna rağmen savunmadaki hatalar ve son dakikalarda yenilen serbest vuruş golü galibiyete engel oldu. Genellikle böyle durumlarda takımını kurtaran Lionel Messi bu kez fırsatları değerlendiremedi.

Batı Konferansı'ndaki merkezî karşılaşmalar

Batı Konferansı'nın en iddialı ve güçlü ekipleri arasında yer alan LAFC ile Vancouver arasındaki mücadele haftanın en önemli maçlarından biri oldu. Puan durumunda komşu olan bu takımlar, karşılıklı oyunda denk güçte olduklarını gösterdiler. Vancouver, geçen sezonki MLS Kupası finalinden sonraki istikrarlı futbolunu sürdürüyor. LAFC kadrosunda ise Son Heung-min'in etkili performansları takımın hücum hattını daha da güçlendirdi.

Ayrıca MLS maçlarının cumartesi programında başka ilgi çekici olaylar da yaşandı. Her karşılaşma, play-off turu öncesi takımların şanslarını bir kez daha gözden geçirme fırsatı sundu. Sezonun kritik aşamasına girilen ligde her puan altın değerinde taşımaktadır.

Lionel MessiInter MiamiMLSFutbolLAFC
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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