Güney Kore, Coupang şirketine 400 milyon dolardan fazla ceza kesti

·29·Teknoloji
Güney Kore, Coupang şirketine 400 milyon dolardan fazla ceza kesti

Güney Koreli yetkililer, ülkenin en büyük perakendecisi olan Coupang şirketine 624 milyar won (400 milyon dolardan fazla) tutarında rekor bir ceza kesti. Bu karar, geçen yıl meydana gelen ve 34 milyondan fazla müşterinin kişisel verilerinin sızmasına yol açan siber saldırının ardından alındı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Seul Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, Perşembe günü bu maksimum ceza önlemini açıkladı. Aylarca süren veri hırsızlığı sonucunda eski bir çalışanın, Güney Kore nüfusunun yaklaşık üçte ikisine ait isim, e-posta, teslimat adresi, telefon numarası ve sipariş geçmişi bilgilerini ele geçirdiği ortaya çıktı.

Merkezi ABD'de bulunan ve genellikle "Asya'nın Amazon'u" olarak tanımlanan Coupang, BBC News'e yaptığı açıklamada düzenleyici kurumun kararına itiraz etme niyetinde olduğunu belirtti. Bu ceza, ABD'de kayıtlı bir firma için uygulanan nadir mali yaptırımlardan biri oldu.

Koreli milletvekilleri, bu olayla ilgili olarak ABD temsilcileri tarafından siyasi baskı uygulandığını vurguluyor. Haberlere göre, Amerikalı siyasetçiler veri sızıntısı davasını ABD ile Güney Kore arasındaki ikili ilişkilere bağlamaya çalıştı. Genellikle ABD şirketleri, yasal boşluklar nedeniyle bu tür durumlarda nadiren cezai veya mali sorumlulukla karşı karşıya kalıyor.

CoupangGüney KoreSiber GüvenlikCezaAmazon
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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