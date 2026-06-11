Samsung Galaxy S25 akıllı telefonu Galaxy S26 modeline özel özellikleri aldı

Samsung şirketi, Galaxy S25 akıllı telefonları için yeni bir yazılım güncellemesi sundu. Bu güncellemeyle birlikte cihaza, daha önce sadece Galaxy S26 serisinde olması beklenen iki yeni Galaxy AI özelliği eklendi. Söz konusu özellikler Prioritise Notifications ve File Summaries. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Bilinmeyen nedenlerden dolayı, bu özellikler Galaxy S25 için One UI 8.5 sürümünün nihai içeriğine dahil edilmemişti. Ancak Samsung, Haziran ayı güvenlik güncellemesi ile bu eksikliği giderdi. Artık kullanıcılar yapay zekanın en yeni imkanlarından faydalanabilirler.

Prioritise Notifications özelliği, yapay zeka yardımıyla bildirimleri analiz eder ve en önemli mesajları otomatik olarak listenin en üstüne taşır. Bu, kullanıcıların önemli olayları kaçırmamasını ve ikincil mesajlarla dikkatinin dağılmamasını sağlar.

İkinci yenilik ise belgelerle çalışmak için tasarlanmış File Summaries özelliğidir. Sistem, PDF ve TXT formatındaki dosyaların kısa bir özetini (summary) oluşturur. Bu, kullanıcıların uzun metinleri tamamen okumadan ana içerikleri hakkında hızlıca bilgi sahibi olmalarına yardımcı olur.