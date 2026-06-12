Equal AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldı

·30·Teknoloji
Equal AI, Hintlileri gereksiz aramalardan korumak için 30 milyon dolar yatırım aldı

Hint girişimi Equal AI, kullanıcılar adına gelen aramalara yanıt veren yapay zeka asistanını geliştirmek için B serisi yatırım turunda 30 milyon dolar fon topladı. Prosus Ventures ve Tomales Bay Capital liderliğindeki bu finansman turuna PhonePe kurucusu Sameer Nigam ve Meta temsilcileri de katıldı. Şirketin toplam yatırım miktarı 42 milyon doları aştı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Equal AI uygulaması; spam, dolandırıcılık ve çeşitli hizmet şirketlerinden gelen ısrarlı aramalar sorununu çözmeyi hedefliyor. Şu anda sadece Android platformunda mevcut olan servis, ayda bir milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Sistem, bilinmeyen bir numaradan gelen aramayı kabul ediyor, arayanın amacını soruyor ve kullanıcının ekranında metin transkripsiyonunu gösteriyor. Kullanıcı, hazır cevap seçeneklerini seçebiliyor veya kendi mesajını yazabiliyor; yapay zeka bunu arayan kişiye sesli olarak iletiyor.

Şirketin kurucusu Keshav Reddy'ye göre, Hindistan pazarı için dil özellikleri oldukça önemli. Equal AI sadece İngilizceyi değil, 10'dan fazla yerel dili ve aynı cümle içinde birden fazla dilin karıştırıldığı (code-mixing) durumları da anlayabiliyor. Bu, Google ve Apple gibi küresel devlerin benzer özelliklerinden farklı olarak yerel bağlamı daha iyi kavramayı sağlıyor.

Gelecekte Equal AI, sadece aramaları filtrelemekle kalmayıp kullanıcı adına aktif işlemler yapmayı da planlıyor. Örneğin, kuryeye adres göndermek veya doktor randevusu almak için bağımsız arama yapma özellikleri üzerinde çalışılıyor. Ayrıca yakın zamanda uygulamanın iOS sürümünün ve ek özellikler sunan ücretli abonelik sisteminin başlatılması bekleniyor.

Equal AIYapay ZekaGirişimHindistanTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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