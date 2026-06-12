Grok yaratıcısı Igor Babushkin kişiselleştirilmiş River AI projesini tanıttı

·30·Teknoloji
Grok yaratıcısı Igor Babushkin kişiselleştirilmiş River AI projesini tanıttı

Yapay zeka ve makine öğrenimi alanında tanınmış bir araştırmacı ve xAI girişiminin kurucu ortağı olan Igor Babushkin, yeni projesi River AI girişimini duyurdu. Elon Musk ile birlikte Grok sohbet robotunun ana mimarlarından biri olarak tanınan Babushkin, artık tamamen yeni bir yöne odaklanıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

River AI projesinin temel fikri "kişiselleştirilmiş yapay zeka" yaratmaya dayanıyor. Sistem, kullanıcının eylemlerini, tarzını, hedeflerini ve tercihlerini öğrenen özel AI-ajanları oluşturuyor. Zamanla bu ajanlar her bireyin kendine özgü ihtiyaçlarına uyum sağlayarak maksimum verimlilikte birer yardımcıya dönüşüyor.

Babushkin'e göre bu ajanlar kullanıcının yerini almak için değil, onun kontrolü altında çalışan kalıcı bir dijital yardımcı olmak için hizmet ediyor. Bu yaklaşım, teknolojinin insan çıkarlarına daha kesin bir şekilde hizmet etmesini sağlıyor.

Yeni girişimin ekibi, xAI ve Tesla'nın eski çalışanlarının yanı sıra güvenlik ve hukuk konularında uzman kişilerden oluşuyor. River AI sadece bir yazılım platformu değil, gelecekte donanım tabanlı "fiziksel yapay zeka" alanında da çözümler geliştirmeyi planlıyor.

Daha önce OpenAI ve Google DeepMind gibi devlerde görev yapmış olan Igor Babushkin'in bu yeni adımı teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırdı. River AI projesinin, yapay zekanın kişisel yardımcı olarak yeteneklerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

River AIIgor BabushkinYapay ZekaxAIGrok
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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