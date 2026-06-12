Elon Musk tarih yazıyor: Dünyanın ilk trilyoneri olmasına çok az kaldı

·34·Teknoloji
Elon Musk tarih yazıyor: Dünyanın ilk trilyoneri olmasına çok az kaldı

Bloomberg Billionaires Index'in 12 Haziran 2026 tarihli güncel verilerine göre, Elon Musk servetini 971 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin insanı konumunu sağlamlaştırdı. Listedeki diğer isimlere büyük fark atan Musk, insanlık tarihindeki ilk trilyoner unvanına çok yaklaştı. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Mevcut büyüme dinamikleri göz önüne alındığında, Musk'ın sembolik 1 trilyon dolarlık barajı aşmasına çok az kaldığı belirtiliyor. Listenin ikinci sırasında 304 milyar dolar ile Larry Page, üçüncü sırasında ise 283 milyar dolar ile Sergey Brin yer alıyor. İlk beşte ayrıca Jeff Bezos (262 milyar) ve Larry Ellison (237 milyar) bulunuyor.

Dikkat çekici bir nokta ise dünyanın en zengin beş isminin neredeyse tamamının teknoloji sektöründen olmasıdır. Daha önce, borsa işlemleri başlamadan önce analistler Musk'ın servetinin 1 trilyon doları aşacağını öngörmüşlerdi.

Buna ek olarak, SpaceX şirketinin halka arzının (IPO) beklenen sonuçları vermesinin ardından, 4.000'den fazla mevcut ve eski çalışanın dolar milyoneri olması bekleniyor. Şirketin uzun vadeli teşvik sistemi sayesinde yaklaşık 400 çalışan daha 100 milyon doların üzerinde değere sahip hisse paketlerine sahip olabilir.

Elon MuskBloombergSpaceXTeknolojiMilyarderler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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