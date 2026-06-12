ABD'de casusluk yasasının süresi ilk kez doluyor

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin belgesiz gözetim yapmasına olanak tanıyan yasayı Cuma gününe kadar uzatmayı başaramadı. Bu durum, söz konusu yasanın yürürlükten kalkmasını neredeyse kesinleştiriyor. Yasa tasarısı için yapılan oylamada 218 kabul, 198 ret oyu kullanıldı ancak belgenin kabulü için gereken üçte iki çoğunluk sağlanamadı. Politico'nun haberine göre, bir sonraki oylama 23 Haziran'a ertelendi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası (FISA) veya onun 702. bölümü, ABD istihbarat birimlerinin yabancı hackerları, casusları ve teröristleri tespit etmek için büyük miktarda veri toplamasına olanak tanıyor. Yıllar boyunca hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bu düzenlemeyi ulusal güvenlik için kritik öneme sahip olarak gördüler. Ancak son haftalarda yasanın reformu konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle süreç durma noktasına geldi.

Durumun karmaşıklaşmasına, Donald Trump tarafından Bill Pulte'nin ulusal istihbarat direktörü vekili olarak atanması neden oldu. İstihbarat alanında deneyimi olmayan Pulte'nin atanması, birçok yasa yapıcıda endişe yarattı. Demokratlar, Pulte'nin bu görevde bulunmasının, yasanın süresinin dolmasından daha büyük bir ulusal güvenlik riski oluşturduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Perşembe günü yönetim, Pulte'nin adaylığını geri çekti ve yerine Jay Clayton'ı aday gösterdi. Ancak bu karar açıklandığında birçok kongre üyesi çoktan bir haftalık tatile çıkmıştı. Sonuç olarak, FISA yasasını korumaya yönelik son dakika anlaşması ihtimali neredeyse ortadan kalktı.