AMD'nin de Ekran Kartı Bileşenlerinin Fiyatını Artırması Bekleniyor

Küresel pazarda parça ve teknolojik hammadde maliyetlerinin keskin bir şekilde artması fonunda, büyük yarı iletken üreticileri fiyat politikalarını gözden geçirmek zorunda kalıyor. Board Channels Forums kaynaklarına dayandırılan haberlere göre AMD, kendi grafik işlemcileri ve bellek paketleri için alım fiyatlarını en az yüzde 10 oranında artırmayı planlıyor. Bu değişikliklerin son tüketiciler için teknolojik cihazların pahalanmasına yol açabileceği ihtimali tüm pazarın dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bildirildiğine göre, iş ortakları için tasarlanan «GPU + bellek» setlerinin fiyatının artırılmasına yönelik karar aslında geçen ayın kendisinde alınmıştı. Ancak o dönemde pazar talebinin düşük olması, distribütörlerin depolarında ürünlerin yeterli rezervde tutulması ve fiyat artışının satışları olumsuz etkilemesinden korkulması nedeniyle AMD bu adımı geçici olarak ertelemişti.

Nvidia'nın Ardından Atılan Adım

Durumun keskin bir hal almasına ana rakibin hamleleri neden oldu. ixbt.com verilerine göre NVIDIA , ürünlerinin fiyatını önemli ölçüde — yüzde 30'a varan oranda artırdı. «Yeşiller» yalnızca GPU ve DDR6 bellek setlerinin değil, aynı zamanda en son nesle ait DDR7 bellek paketlerinin de fiyatını yükseltti. Bunun ardından AMD de kendi fiyatlarını sabit tutmayı uygun bulmadı ve nihayetinde değişiklikleri yürürlüğe koymaya karar verdi.

Yeni fiyat politikasına göre, Radeon ekran kartı üreticisi iş ortakları bileşenleri zamlı fiyattan satın almaya başlayacaklar. Belirtmek gerekir ki söz konusu olan şimdilik nihai ürünlerin tavsiye edilen perakende satış fiyatları değil, doğrudan üretici iş ortakları için amaçlanan bileşenlerin maliyetidir.

Tüketici Pazar Etkisi Nasıl Olacak?

Bileşen maliyetlerinin artması, mağazalardaki hazır ekran kartı fiyatlarının otomatik olarak tam yüzde on oranında pahalanacağı anlamına gelmez. Meselenin özü, grafik işlemci ve belleğin cihazın toplam maliyetinin yalnızca bir kısmını oluşturmasıdır. Bu nedenle nihai alıcı için artış göstergesi bundan daha düşük de olabilir.

Ancak uzmanlar yankı uyandırabilecek diğer faktörleri de dışlamıyor. Eğer diğer gerekli parçalar, bu bağlamda ambalaj malzemeleri bile pahalanmaya devam ederse, tüketiciler için fiyatların beklenenden de yüksek seviyelere çıkma ihtimali az değil. Pazar katılımcıları önümüzdeki aylarda ekran kartı segmentinde genel bir pahalanma dönemini deneyimlemeye hazırlanıyor.