Microsoft Edge tarayıcısı hızlandırılmış güncelleme sistemine geçiyor

·21·Teknoloji
Microsoft Edge tarayıcısı hızlandırılmış güncelleme sistemine geçiyor

27 Ağustos 2026'dan itibaren, 152. sürümden başlayarak Microsoft Edge tarayıcısı yeni ve hızlı bir güncelleme programına geçiyor. Şirket; Windows, macOS, Linux ve mobil cihazlar dahil olmak üzere tüm ana platformlar için iki haftalık bir yama döngüsü duyurdu. Bu haberi Ixbt.com veriyor.

Bu değişiklik, Microsoft'un güvenlik güncellemelerini ve platform iyileştirmelerini kullanıcılara daha hızlı sunmasını sağlayacak. Aynı zamanda, her bir güncellemenin boyutu ve karmaşıklığı önemli ölçüde azalacak.

Daha yavaş ve istikrarlı bir tempoyu tercih eden kurumsal müşteriler için Extended Stable kanalı korunmaya devam edecek. Bu kanalın güncellemeleri önceki programda olduğu gibi sekiz haftada bir, yani her dördüncü kararlı sürümde (örneğin 152, 156, 160. sürümler) yayınlanmaya devam edecek.

Uzmanlar, bu hızlanmanın tarayıcıya AI teknolojilerinin aktif olarak entegre edilmesiyle ilgili olabileceğini belirtiyor. Sık yayınlanan sürümler, Microsoft'un yeni AI özelliklerini Edge'e hızla entegre etmesine yardımcı olacak.

Ayrıca yeni sistem, özellikle AI sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen saldırıların arttığı bir ortamda güvenlik tehditlerine karşı daha hızlı yanıt verilmesini sağlayacak.

MicrosoftEdgeTarayıcıTeknolojiYapay Zeka
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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