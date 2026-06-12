Huawei ekosistemindeki HarmonyOS cihazlarının sayısı 1,3 milyarı aştı

·24·Teknoloji
Huawei ekosistemindeki HarmonyOS cihazlarının sayısı 1,3 milyarı aştı

12 Haziran'da düzenlenen HDC 2026 geliştirici konferansının açılışında Huawei, HarmonyOS ekosisteminin 1,3 milyardan fazla bağlı cihaz barajını aştığını duyurdu. Bu bilgi, şirketin tüketici iş grubu başkanı Richard Yu tarafından açıklandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu rakam akıllı telefonları, tabletleri, kişisel bilgisayarları, ayrıca otomotiv ekipmanlarını, veri merkezi bileşenlerini ve ev aletlerini kapsamaktadır. Huawei temsilcileri, teknolojik bağımsızlık yolunda ilerlemenin ve pazarın tüm segmentleri için kendi çözümlerini geliştirmenin, ABD tarafından uygulanan ihracat kısıtlamalarına karşı stratejik bir yanıt olduğunu vurguladı.

Şirket şu anda işletim sistemini küresel ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Konferansta, binlerce sektör için dijital temel görevi gören HarmonyOS açık kaynak koduna özel önem verildi. Projenin geliştirilmesinde 13.000'den fazla yazılımcı yer alıyor ve kod hacmi 140 milyon satırı aşmış durumda.

Ekosistemin ortaklık ağı bugün 3200'den fazla şirketi içeriyor. Huawei, yazılım platformunu daha da geliştirmeye ve AI yeteneklerini genişletmeye devam ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

HuaweiHarmonyOSTeknolojiAkıllı Telefonİşletim Sistemi
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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