SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse satışı ve Musk'ın yeni rekoru

·27·Teknoloji
SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse satışı ve Musk'ın yeni rekoru

SpaceX şirketi, yeniden kullanılabilir roketleri, Starlink uydu ağı ve kurucusu Elon Musk sayesinde yıllardır yatırımcıların ve medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak şirketin 24 yıllık tarihinde hiçbir olay, bu halka arz (IPO) kadar büyük bir ilgi uyandırmamıştı. Şirket, 555,6 milyon adet hissesini her biri 135 dolardan fiyatlandırarak toplam 75 milyar dolar topladı ve bu rakamla tarihteki en büyük IPO oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Nasdaq borsasında SpaceX hisselerinin ticareti 150 dolardan başladı; bu, beklenen çıkış için %11'lik bir artış anlamına geliyor. Gün ortasına gelindiğinde hisse fiyatları %30 yükseldi. Bu işlemin Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapması bekleniyor. Robinhood platformu, SpaceX'in çıkışından sonra sisteminde rekor düzeyde trafik kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, CNBC kanalına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Shotwell'e göre, SpaceX ve Tesla arasındaki olası bir birleşme, Elon Musk'ın işini biraz daha kolaylaştırabilir. Bu açıklama, Tesla hissedarları arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Finansal raporlara göre, SpaceX 2025 yılında 18 milyar dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen 4,9 milyar dolar zarar etti. Şirketin kuruluşundan bu yana toplam zarar miktarı 37 milyar doları aştı. Buna rağmen, yatırımcıların uzay teknolojileri devine olan güveni yüksek kalmaya devam ediyor.

SpaceXElon MuskIPONasdaqStarlink
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

SpaceX başkanı Tesla ile birleşme ihtimaline işaret ettiSpaceX başkanı Tesla ile birleşme ihtimaline işaret ettiBugün, 19:21Evrenin hızlanan genişlemesi Tip Ia süpernovalar ile doğrulandıEvrenin hızlanan genişlemesi Tip Ia süpernovalar ile doğrulandıDün, 18:55Elon Musk: SpaceX'in başarısına yüzde 10'dan az şans vermiştimElon Musk: SpaceX'in başarısına yüzde 10'dan az şans vermiştimDün, 18:52SpaceX hisseleri yüzde 30 değer kazandı: Şirket ABD'nin en değerli altı şirketi arasına girdiSpaceX hisseleri yüzde 30 değer kazandı: Şirket ABD'nin en değerli altı şirketi arasına girdiDün, 18:29Ubtech dünyanın ilk hipergerçekçi duygusal robotlarını tanıtıyorUbtech dünyanın ilk hipergerçekçi duygusal robotlarını tanıtıyorDün, 18:28Akut koroner sendromda ölüm riskini tahmin eden yapay zeka geliştirildiAkut koroner sendromda ölüm riskini tahmin eden yapay zeka geliştirildiDün, 18:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi