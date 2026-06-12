SpaceX IPO: Tarihteki en büyük hisse satışı ve Musk'ın yeni rekoru

SpaceX şirketi, yeniden kullanılabilir roketleri, Starlink uydu ağı ve kurucusu Elon Musk sayesinde yıllardır yatırımcıların ve medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak şirketin 24 yıllık tarihinde hiçbir olay, bu halka arz (IPO) kadar büyük bir ilgi uyandırmamıştı. Şirket, 555,6 milyon adet hissesini her biri 135 dolardan fiyatlandırarak toplam 75 milyar dolar topladı ve bu rakamla tarihteki en büyük IPO oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Nasdaq borsasında SpaceX hisselerinin ticareti 150 dolardan başladı; bu, beklenen çıkış için %11'lik bir artış anlamına geliyor. Gün ortasına gelindiğinde hisse fiyatları %30 yükseldi. Bu işlemin Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapması bekleniyor. Robinhood platformu, SpaceX'in çıkışından sonra sisteminde rekor düzeyde trafik kaydedildiğini açıkladı.

Şirketin Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, CNBC kanalına verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Shotwell'e göre, SpaceX ve Tesla arasındaki olası bir birleşme, Elon Musk'ın işini biraz daha kolaylaştırabilir. Bu açıklama, Tesla hissedarları arasında büyük tartışmalara yol açtı.

Finansal raporlara göre, SpaceX 2025 yılında 18 milyar dolardan fazla gelir elde etmesine rağmen 4,9 milyar dolar zarar etti. Şirketin kuruluşundan bu yana toplam zarar miktarı 37 milyar doları aştı. Buna rağmen, yatırımcıların uzay teknolojileri devine olan güveni yüksek kalmaya devam ediyor.