Yapay zeka süper bakterilere karşı yeni antibiyotikler buldu

Yapay zeka, antibiyotik geliştirmede devrim niteliğinde bir araç haline geliyor. Birkaç yıl önce sinir ağları yalnızca umut verici molekülleri aramak için kullanılırken, artık yeni ilaçların etki mekanizmasını anlamaya da yardımcı oluyorlar. Bu durum, ilaca dirençli bakterilerin yayıldığı bir dönemde yeni tedavi yöntemlerinin oluşturulmasını önemli ölçüde hızlandırabilir. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor .

McMaster Üniversitesi'nden Jonathan Stokes liderliğindeki bir grup bilim insanı, Escherichia coli'ye karşı yaklaşık 10 bin bileşiği test ederek enterololin adlı yeni bir antibiyotik keşfetti. Araştırmacılar, bu maddenin yararlı mikrofloraya zarar vermeden yalnızca patojenlere etki ettiğini kanıtlamak için MIT uzmanı Regina Barzilay tarafından geliştirilen DiffDock sistemini kullandılar. Algoritma, molekülün hangi proteinlerle etkileşime girdiğini tahmin ederek laboratuvar deneylerini önemli ölçüde azaltmayı sağladı.

Günümüzde yeni antibiyotik arayışı son derece kritik bir konudur. Tahminlere göre, 2050 yılına kadar ilaca dirençli enfeksiyonlar dünya çapında 39 milyon insanın ölümüne neden olabilir. İlaç şirketleri için bu alan pahalı ve düşük kârlı bir sektör olduğundan, Yapay zeka maliyetleri düşürmek ve süreci hızlandırmak için temel çözüm olarak hizmet ediyor.

Daha önce MIT ekibi, Chemprop sistemi yardımıyla halicin antibiyotiğini keşfetmişti. Pennsylvania Üniversitesi'nden Cesar de la Fuente liderliğindeki APEX sistemi ise 10 milyondan fazla protein molekülünü analiz ederek 37 binden fazla potansiyel antibiyotik buldu. İlginç olan, bunların bir kısmının antik bitkilerin ve nesli tükenmiş hayvanların proteinlerinde bulunmuş olması ve modern bakterilere tamamen yeni bir yöntemle saldırmalarıdır.