Citizen Pil ve Şarj Gerektirmeyen Yeni Saatlerini Tanuttu

Ünlü Japon saat üreticisi Citizen, ünlü Peyten serisini iki yeni modelle genişletti. ixbt.com'un haberine göre, EM1230-54X ve EM1234-53L adı verilen bu yeni cihazlar, kullanıcıları pili düzenli olarak değiştirme veya şarj cihazı kullanma zahmetinden tamamen kurtarıyor. Bu yaklaşım, modern teknoloji dünyasında her gün gadget'larını şarj etmeye alışkın olan kullanıcılar için benzersiz bir konfor yaratıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde piyasayı ele geçiren akıllı saatler veya fitness bileklikleri her birkaç günde bir şarj gerektirirken, sıradan kuvars saatler ise zaman zaman pil değişimi talep ediyor. Citizen'in tanıttığı yeni modellerde ise bu sorunların hepsi çözülmüş durumda. Cihazların temel avantajı, her türlü ışık kaynağından şarj olabilen patentli Eco-Drive teknolojisidir.

Eco-Drive Teknolojisi ve Özellikleri

Bu teknolojinin sırrı, saat kadranının altında özel bir güneş pilinin gizli olmasıdır. Bu pil, yalnızca güneş ışığını değil, aynı zamanda iç mekandaki yapay ışığı da elektrik enerjisine başarıyla dönüştürür. Elde edilen enerji ise cihazın dahili bataryasında depolanır ve saatin kesintisiz çalışmasını sağlar.

Dış görünüm ve tasarım açısından her iki model de klasik zarafeti bünyesinde barındırıyor. Cihazlar 30 mm kompakt kasayla üretilmiş olup, geleneksel üç kollu analog kadran ve dayanıklı mineral camla donatılmıştır. Dış etkenlere dayanıklı malzemeler, saatin günlük kullanımda uzun ömürlü olmasını garanti eder.

Modeller Arasındaki Farklar ve Fiyatlar

Peyten serisinin yeni üyeleri birbirinden renk paleti ve dekoratif unsurlarıyla ayrılıyor. Özellikle EM1230-54X modeli gümüş rengi paslanmaz çelik kasa ve bilezik ile koyu mor cazip bir kadrana sahip. Ancak biraz daha pahalı olan EM1234-53L versiyonu ise iki renkli çelik kasa ve koyu mavi kadranla donatılmıştır.

Diğer teknik özellikleri açısından bu iki versiyon birbirinin tamamen kopyasıdır. Hepsi basmalı katlanır tokaya sahip olup, 5 ATM seviyesinde su direnci özelliğine sahiptir. Bu durum kullanıcıya havuzda yüzme sırasında saati çıkarmama imkanı tanır, ancak yüksek basınçlı dalış veya diğer ekstrem su sporları türleri için uygun değildir. Şu anda İngiltere pazarında bu saatler sırasıyla 250 ve 270 GBP fiyatla satışa sunulmuştur.