Akıllı Telefon Pazarında Yeni Dönem: Satın Almak Yerine Kiralamak Trend Haline Geliyor

Akıllı telefon pazarında ana rekabet alanı, cihazın teknik özelliklerinden yavaş yavaş sunum tarzına kayıyor. ixbt.com verilerine göre, amiral gemisi cihazların fiyatlarının artması fonunda Apple, Samsung gibi devler kullanıcılara doğrudan satın almak yerine kiralama, abonelik ve garantili geri alım programları sunmaya başladı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Günümüzde tüketiciler akıllı telefonlarını eskisinden daha uzun süre saklıyor. Bellek ve diğer bileşenlerin fiyatlarının artması, ayrıca yeni modellerdeki küçük değişiklikler eski cihazların daha uzun süre güncel kalmasını sağlıyor. Sonuç olarak üreticiler yeni cihazları satmakta zorluklarla karşılaşıyor.

Küresel Eğilimler ve Yeni Değişim Döngüsü

Counterpoint Research analitik şirketinin tahminlerine göre, 2026 yılında küresel ölçekte akıllı telefon değiştirme süresinin ortalama 4 yıla uzaması bekleniyor. 2025 yılında bu gösterge 3,5 yıl idi. IDC verileri ise ABD'de premium akıllı telefon sahiplerinin cihazlarını ortalama 42 ay boyunca kullandığını gösteriyor.

Bu durum, ikincil piyasayı desteklemek için yeni finansal mekanizmaların getirilmesini tetikledi. Özellikle Apple, ABD'de Klarna ile ortaklık kurarak iPhone, Mac, iPad veya Apple Watch cihazlarını aylık ödeme karşılığında kiralamaya olanak tanıyan Apple Upgrade programını başlattı. Samsung da Hindistan'da Galaxy Forever programı aracılığıyla finansman ve garantili geri alım sistemi sunuyor.

Kiralama Her Zaman Faydalı mı?

Uzmanların fikrine göre, bu tür programlar ikincil piyasa faaliyetlerinin korunmasında önemli rol oynamaktadır. Creative Strategies analisti Max Weinbach'ın vurguladığı gibi, kiralama ve garantili geri alım, cihazların geri dönüştürülmüş pazarlanabilir kısma girmesini sağlıyor.

Ancak tüm tüketiciler bu modelden eşit şekilde fayda görmüyor:

Her 3, 4 veya 5 yılda bir telefonunu güncelleyen kullanıcılar için cihazı doğrudan peşin parayla satın almak oldukça tasarruflu kabul ediliyor.

Her yıl veya iki yılda bir en son modelleri kullanmayı alışkanlık haline getirenler için ise kiralama fiyatı nihayetinde kendini amorti edebilir.

LendingTree finans analisti Matt Schulz'un sözlerine göre, bu tür kiralamaya dayalı güncelleme programları özellikle pahalı belleğe sahip versiyonları sık sık değiştiren alıcılar için finansal açıdan uygun koşullar sunabilir.