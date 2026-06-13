Google Pixel 9 ekranında yeşil çizgi belirdi

Reddit forumunda Gold_Blacksmith_7678 kullanıcı adıyla bilinen bir Google Pixel 9 sahibi, en son güvenlik güncellemesini yükledikten sonra beklenmedik bir sorunla karşılaştığını bildirdi. Kullanıcıya göre, yazılım güncellendikten sonra cihazın ekranında boydan boya uzanan karakteristik bir yeşil çizgi belirdi. Bu durumu Ixbt.com bildiriyor .

Bu tür kusurlar Google Pixel akıllı telefon kullanıcıları için yabancı değil, ancak bu sefer şirketin tutumu birçok kişiyi şaşırttı. Google destek hizmeti, akıllı telefonun garanti süresinin dolduğunu öne sürerek kullanıcıya 400 dolar karşılığında ücretli onarım veya yeni bir cihaz satın alması için yüzde 20 indirim teklif etti.

Akıllı telefon sahibi bu karara kesinlikle itiraz etti. Google Pixel 9'un hiçbir mekanik hasar almadığını, düşürülmediğini ve suyla temas etmediğini vurguladı. Sorunun tam olarak sistem güncellemesinden hemen sonra ortaya çıktığını kanıtlamaya çalıştı.

Birkaç kez yapılan başvurular ve durumun sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Google, tutumunu değiştirmek zorunda kaldı. Şirket durumu yeniden değerlendirdi ve cihazı "istisnai destek programı" kapsamında ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul etti.