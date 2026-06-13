Ağustos 2026'dan itibaren Starship roketleri her ay uzaya fırlatılacak

·46·Teknoloji
Ağustos 2026'dan itibaren Starship roketleri her ay uzaya fırlatılacak

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, CNBC'ye verdiği röportajda süper ağır roket Starship'in bir sonraki test uçuşunun ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı. Üst düzey yöneticiye göre Starship bir ay içinde uçacak. Bu, öncekiler gibi yörünge altı modunda gerçekleşecek olan 13. test uçuşu olacak. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor.

Bundan sonra Starship uçuşlarının düzenli olarak ayda bir kez yapılması planlanıyor. 14. uçuşun yörünge seviyesine ulaşması bekleniyor. 15. test uçuşu ise ilk kez Florida'daki uzay üssünden başlayacak.

Tüm süreçler belirlenen plana göre ilerlerse, yıl sonuna kadar Starship 6 kez daha uzaya yolculuk yapacak. Gwynne Shotwell'in bu açıklamaları, SpaceX şirketinin rekor düzeydeki IPO süreçlerinin arka planında geldi.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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