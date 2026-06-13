Zuckerberg, Meta'yı AI'ya uyarlama sürecinde hatalar yaptığını kabul etti

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, çalışanlarına gönderdiği bir mesajda, sosyal medya devinin iş gücünü AI gereksinimlerine uyarlama sürecinde hatalar yaptığını belirtti. Zuckerberg, iç yapıyı bu teknoloji etrafında yeniden inşa etmek için yüz milyarlarca dolar yatırım yapıyor; bu durum, ABD'deki büyük teknoloji şirketleri arasındaki genel eğilimi yansıtıyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Zuckerberg, kurum içi notunda AI alanındaki hızlı büyümeyi ve bu teknolojik patlamanın yarattığı zorlukları anlattı. «Değişimlerin karmaşıklığını göz önüne alırsak hatalar yaptık ve gelecekte de bu tür durumların yaşanma ihtimali yüksek» diyen Zuckerberg, bundan sonraki süreçte organizasyonel değişikliklerde maksimum istikrarı sağlamaya odaklanacağını ekledi.

«Dünya kontrol edemeyeceğimiz bir hızla değiştiği için boş vaatlerde bulunmak istemiyorum» diyen Zuckerberg, Meta'nın bu yıl yeni bir toplu işten çıkarma planlamadığını da doğruladı. Şirket, daha önce küresel ölçekte çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmış ve 7000 kişiyi AI ile ilgili yeni departmanlara kaydırmıştı.

Zuckerberg'e göre, yeni kritik pozisyonların oluşturulması ekip yapılarının optimize edilmesine yardımcı oldu. Bu durum, belirli alanlarda hata yaşanması durumunda çalışanların eski pozisyonlarına geri döndürülmesine olanak tanıyor. Meta temsilcileri, Reuters'ın bu memorandum hakkındaki yorum talebini reddetti.