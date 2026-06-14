Sonos yeni hibrit hoparlörünü tanıttı: Hem masaüstü hem seyahat için uygun

Ses teknolojileri dünyasında kendine yer edinen Sonos, uzun bir aradan sonra yeni Sonos Play modelini tanıttı. Bu cihaz, hem sabit bir ev hoparlörü hem de taşınabilir akustik işlevi görmesiyle dikkat çekiyor. ixbt.com verilerine göre, mart ayında satışa sunulan bu cihaz, şirketin bir yıldan uzun süredir çıkardığı ilk yeni üründür. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sonos Play cihazının temel özelliği tasarımında kendini gösteriyor. 1,3 kilogram ağırlığındaki hoparlör özel bir dock istasyonunda duruyor, ancak arka kısmındaki kullanışlı kulp sayesinde ev dışına veya başka bir odaya taşınması oldukça kolay. Bu, özellikle AirPods gibi kulaklıklardan yorulan ve çevredeki sesleri de duymak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan oldu.

Teknik imkanlar ve ses kalitesi

Cihazın iç yapısı iki açılı tweeter, bir orta frekanslı woofer ve üç dijital amplifikatör ile donatılmıştır. Açık havada basları güçlendirmek için iki pasif radyatör de mevcuttur. Ses kalitesi orta seviyede oldukça net ve detaylıdır, ancak maksimum ses seviyesinde müzikal kompozisyon biraz netliğini kaybedebilir. Belirtmek gerekir ki, Sonos Play odayı tamamen doldurmak için değil, çalışma masası veya küçük bir bahçe için tasarlanmıştır.

Hoparlör IP67 standardına göre korunmuştur, yani yağmurdan korkmaz ve suya kısa süreli düşmelere bile dayanabilir. Ayrıca cihaz, acil durumlarda akıllı telefonu şarj etmek için bir harici batarya (power bank) görevi de görür. Bu özellik, doğa gezilerini sevenler için ek bir kolaylık sağlar.

Yönetim ve yazılım değişiklikleri

Sonos Play modelinde Trueplay teknolojisi geliştirilmiştir. Eskiden odadaki akustiği ayarlamak için akıllı telefonu oda boyunca hareket ettirmek gerekirken, artık cihaz mikrofonlar yardımıyla sesi otomatik olarak kalibre ediyor. Ayrıca hoparlörde Sonos Assistant ve Alexa sesli asistanları yüklüdür, bu da fiziksel düğmelere dokunmadan kontrol imkanı sağlar.

Ancak cihazın bazı eksiklikleri de yok değil. Örneğin, üst kısımdaki silikon düğmeler gövdeyle aynı renkte olduğu için onları görmek biraz zorluk yaratıyor. Ayrıca Sonos uygulamasıyla ilgili bazı teknik kesintiler ve MacBook ile bağlantıda gözlemlenen küçük gecikmeler kullanıcılar tarafından belirtilmiştir.

Özetle, 299 dolarlık Sonos Play, kompaktlık ve kaliteye önem verenler için uygun bir seçimdir. Eğer evinizin her noktasında ve hatta dışarıda size eşlik edecek evrensel bir hoparlöre ihtiyacınız varsa, bu model şu anki pazardaki en güçlü adaylardan biridir.