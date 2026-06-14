ABD füze üretiminde krizle karşı karşıya: 73 milyar dolarlık sorun

ABD savunma sanayii, modern füze sistemlerinin en kritik bileşeni olan katı yakıtlı motorların üretiminde ciddi bir kapasite yetersizliği ile karşı karşıya kaldı. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) analizlerine göre, devlet siparişlerindeki keskin artış karşısında Amerikan sanayisinin bu boyuttaki bir yükü kaldırmaya hazır olmadığı ortaya çıktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belgede, ABD'nin 2027 bütçe tasarısında çeşitli füze programları için rekor düzeyde 73 milyar dolarlık bir fon ayrılmasının öngörüldüğü belirtiliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2024 yılında bu rakam 29 milyar dolar ile o dönem için en yüksek seviyeydi. Ancak, fon artışına rağmen üretim zincirindeki aksaklıklar devam ediyor.

Üretim hacmi ve temel engeller

ABD, 2027 yılına kadar hava ve füze savunma sistemleri için 2100'den fazla füze teslim etmeyi planlıyor. Bu, 2021 yılına göre yüzde 70'lik bir artış anlamına geliyor. Buna rağmen, bu rakamlar yıllık 5000 adet üretim hedefleyen uzun vadeli stratejik amaçların oldukça gerisinde kalıyor. CSIS uzmanlarına göre, bu hedeflere ulaşmak için tüm üretim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Sektördeki temel darboğaz, katı yakıtlı roket motorlarıdır. Bunlar neredeyse tüm Amerikan füze programlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle motor gövdeleri, nozullar, yakıt bileşenleri veya kalifiye uzman eksikliği, aynı anda onlarca projenin durmasına neden oluyor. Tek bir halkadaki sorun tüm zinciri devre dışı bırakabiliyor.

Piyasadaki tekelleşmeden yeni katılımcılara

Mevcut karmaşık durum, uzun yıllara dayanan piyasa konsolidasyonunun bir sonucudur. 2000'lerin başında ABD'de altı büyük katı yakıtlı motor üreticisi varken, 2010'ların ortalarına gelindiğinde bunlardan sadece ikisi — Aerojet Rocketdyne ve Orbital ATK kalmıştı. Bugün bu varlıklar sırasıyla L3Harris ve Northrop Grumman şirketlerinin bünyesinde yer alıyor.

Son yıllarda piyasadaki bağımlılığı azaltmak amacıyla bir dizi yeni şirket ortaya çıktı. Bunlar arasında şunlar sayılabilir:

X-Bow ve Ursa Major;

Firehawk ve Castelion;

Anduril ve Nammo;

Avio USA ve Prometheus Energetics.

Analistler, bu yeni katılımcıların gelecekte piyasayı çeşitlendirebileceğini, ancak şu an için deney aşamasında veya küçük ölçekli üretim safhasında olduklarını belirtiyor. Büyük hacimli siparişleri yerine getirme yetenekleri henüz pratikte kanıtlanmış değil.

CSIS'in sonucuna göre, sorun sadece ek finansmanla çözülemez. Sektörün uzun vadeli sözleşmelere, tedarikçilere doğrudan yatırımlara ve yeni üreticiler için piyasaya giriş kurallarının esnetilmesine ihtiyacı var. Aksi takdirde, talebin arzdan daha hızlı artması ABD'nin savunma kapasitesini olumsuz etkilemeye devam edecektir.