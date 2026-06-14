Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu: SpaceX halka arzı piyasayı değiştirdi

·49·Teknoloji
Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri oldu: SpaceX halka arzı piyasayı değiştirdi

Uzay teknolojileri ve yapay zeka dünyasında tarihi bir olay yaşandı: SpaceX şirketi halka arz (IPO) gerçekleştirerek tarihteki en büyük halka arzı hayata geçirdi. Bu adım sadece şirketin itibarını artırmakla kalmadı, aynı zamanda kurucusu Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yaptı. TechCrunch'ın haberine göre, bu olay finans piyasalarında yeni bir dönemin başladığının göstergesi. Bu konuda haber veriyor.

SpaceX, adından da anlaşılacağı üzere uzay araştırmalarıyla uğraşsa da, son zamanlarda değerli yapay zeka (AI) işine özel bir vurgu yapıyor. Uzmanlara göre, tam olarak AI alanındaki potansiyel, yatırımcıları çeken temel faktörlerden biri oldu. Bu başarının ardından OpenAI ve Anthropic gibi diğer büyük AI laboratuvarları da yakın zamanda hisselerini borsaya açmayı planlıyor.

MANGOS dönemi: Teknoloji devleri listesi güncelleniyor

Uzun yıllar boyunca finans piyasasında FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) kısaltmasıyla anılan şirketler hüküm sürüyordu. Ancak SpaceX ve yapay zeka şirketlerinin yükselişiyle bu kavram yerini MANGOS terimine bırakıyor. Yeni listeye Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI ve SpaceX giriyor.

Bu değişim, piyasanın sosyal medya ve eğlence hizmetlerinden ziyade derin teknolojilere (deeptech) ve yapay zeka laboratuvarlarına daha fazla yatırım yaptığını gösteriyor. Örneğin, Netflix gibi yayın hizmetleri, uzayda veri işleme merkezleri kurmayı planlayan yenilikçi girişimlere yerini bırakıyor.

SpaceX'in başarısı diğer girişimler için de bir "kutup yıldızı" görevi görüyor. Şu anda birçok yeni şirket, SpaceX'in popülerleştirdiği yörünge veri merkezleri konsepti için yatırım toplamaya başladı. Bu durum piyasada kendine has bir zincirleme reaksiyon yaratıyor ve yatırımcıların uzay ekonomisine olan güvenini pekiştiriyor.

Bireysel kontrol ve piyasa riskleri

Aynı zamanda analistler, bu kadar büyük bir finansal kaynağın ve kontrolün tek bir kişinin elinde toplanmasından endişe duyuyor. Sean O’Kane gibi uzmanların belirttiğine göre, SpaceX halka açık bir şirket olmasına rağmen hala tek bir kişi — Elon Musk tarafından sıkı bir şekilde kontrol ediliyor. Bu durumun, halka açık şirketlerin yönetim standartları için kendine has bir sınav olması bekleniyor.

Özbekistan'daki teknoloji meraklıları için de bu haberler önemli. Küresel piyasadaki AI ve uzay teknolojilerine olan bu güçlü ilgi, gelecekte yerel girişimlerin de yönünü belirleyecektir. NVIDIA ve OpenAI gibi devlerin borsa değerinin artması, dolaylı olarak tüm dünyada bu teknolojilerin ucuzlamasına ve yaygınlaşmasına hizmet eder.

Sonuç olarak, mevcut yılın yaz mevsiminin finans piyasası için oldukça sıcak geçmesi bekleniyor. Anthropic şirketi halihazırda IPO için gizli belgeleri teslim etmiş durumda ve OpenAI de aynı yolu izliyor. Yakında dünyanın en zengin insanları listesinde ve en değerli şirketleri arasında köklü değişimlere tanık olabiliriz.

SpaceXElon MuskOpenAIYapay ZekaIPO
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

NASA, ses hızını aşan X-59 uçağını yeni bir aşamada test ettiNASA, ses hızını aşan X-59 uçağını yeni bir aşamada test ettiBugün, 17:22Gears of War: E-Day sistem gereksinimleri açıklandı: Unreal Engine 5 olmasına rağmen gereksinimler düşükGears of War: E-Day sistem gereksinimleri açıklandı: Unreal Engine 5 olmasına rağmen gereksinimler düşükBugün, 16:55Amazon uyarısının ardından Anthropic yapay zekasına kısıtlamalar getirildiAmazon uyarısının ardından Anthropic yapay zekasına kısıtlamalar getirildiBugün, 16:20ABD füze üretiminde krizle karşı karşıya: 73 milyar dolarlık sorunABD füze üretiminde krizle karşı karşıya: 73 milyar dolarlık sorunBugün, 15:23Sonos yeni hibrit hoparlörünü tanıttı: Hem masaüstü hem seyahat için uygunSonos yeni hibrit hoparlörünü tanıttı: Hem masaüstü hem seyahat için uygunBugün, 14:29Intel, LGA 1700 soketini koruyor: Raptor Lake Next işlemcileri hakkında yeni detaylarIntel, LGA 1700 soketini koruyor: Raptor Lake Next işlemcileri hakkında yeni detaylarBugün, 14:21
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde