NASA, ses hızını aşan X-59 uçağını yeni bir aşamada test etti

·20·Teknoloji
NASA, ses hızını aşan X-59 uçağını yeni bir aşamada test etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), havacılık dünyasında devrim yaratması beklenen deneysel X-59 uçağının testlerinde önemli bir başarıya imza attı. Quesst programı kapsamında geliştirilen bu hava aracı, gerçekleştirilen son uçuştaki testlerde maksimum hız değerlerine yaklaştı ve hedeflenen irtifaya ulaştı. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com verilerine göre, 12 Haziran'da gerçekleştirilen testler sırasında X-59 uçağı ilk kez 1,4 Max hıza (saatte yaklaşık 1487 kilometre) ulaştı. Uçuş, deniz seviyesinden yaklaşık 17 kilometre yükseklikte gerçekleştirildi. Bu verilerin, gelecekteki temel araştırmalar için bir temel oluşturacağı belirtiliyor.

Sonik patlamasız uçuş teknolojisi

Projenin önündeki en temel görev, ses hızının üzerine çıkıldığında meydana gelen güçlü patlama benzeri sesi (sonik patlamayı) ortadan kaldırmaktır. Genellikle bu tür uçaklar yerleşim yerlerinin üzerinden geçerken pencereleri titreten güçlü bir gürültü oluşturur. X-59 ise özel tasarımı sayesinde bu gürültüyü hafif bir "tık" seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Mevcut test aşamasında X-59 uçağına NASA'nın F-15 araştırma savaş uçağı eşlik ediyor. F-15, havadaki şok dalgalarını ölçmek ve deneysel cihazın etrafındaki hava akışlarını analiz etmek için özel ekipmanlarla donatılmış durumda. Eşlik eden savaş uçağının kendisi de gürültü oluşturduğu için akustik veriler henüz tam olarak değerlendirilmiyor.

Gelecek planları ve ticari beklentiler

Uçuş rejimlerini genişletme programı tamamlandığında, uzmanlar akustik doğrulama aşamasına geçecekler. Bu süreçte yere yerleştirilen sensörler yardımıyla uçağın gerçek gürültü seviyesi ölçülecek. Ardından NASA, uçağı ABD'nin çeşitli şehirleri üzerinde uçurmayı planlıyor.

Şehir sakinleri arasında yapılacak anketler ve toplanan veriler uluslararası havacılık düzenleyicilerine sunulacak. Bu veriler, karalar üzerinde ticari amaçlı ses hızını aşan uçuşlara konulan yasakların yeniden gözden geçirilmesi için temel oluşturabilir. Proje başarıyla sonuçlanırsa, yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlayacak.

Uzmanlara göre, X-59 teknolojisi temel alınarak üretilecek gelecek nesil yolcu uçakları, kıtalararası uçuş sürelerini yarı yarıya kısaltma imkanı tanıyacak. Bu durum sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda küresel lojistik ve iş ilişkilerinin verimliliğini artırmada da önemli bir rol oynayacak.

NASAX-59HavacılıkTeknolojiABD
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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