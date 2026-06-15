Belkin, otomatik toplanan kablolu 45 W GaN şarj cihazını tanıttı

Dünyanın önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan Belkin, teknoloji dünyasında benzersiz bir yeniliğe imza attı. Şirket, yeni 45W Retractable GaN Wall Charger (model numarası WCH023) cihazını tanıttı. Bu cihaz, sadece kompaktlığıyla değil, aynı zamanda kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olan karışan kablolar sorununa getirdiği yenilikçi çözümle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliği, gövdesine entegre edilmiş 0,8 metre uzunluğa kadar ulaşan USB-C kablosudur. Kullanımdan sonra kablo, özel bir mekanizma sayesinde otomatik olarak gövde içine toplanır. ixbt.com verilerine göre, bu mekanizma 20 bin kez çekme-toplama döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kablonun kendisi ise 5000 kez bükülmeye ve 10 kg'a kadar yüke dayanabilmektedir.

Teknik imkanlar ve verimlilik

Cihaz, modern GaN (galyum nitrür) yarı iletkenleri temel alınarak üretilmiştir. Bu teknoloji, geleneksel silikon şarj cihazlarına kıyasla daha yüksek verimlilik sağlar. Belkin mühendisleri, yeni modelin enerji dönüşümünde %92 verimliliğe sahip olduğunu ve çalışma sırasında standart adaptörlerden 10 derece daha serin çalıştığını belirtiyor.

Şarj cihazının maksimum gücü 45 W'tır. Kullanıcı hem entegre kabloyu hem de ek USB-C portunu aynı anda kullanırsa, güç 25 W ve 20 W şeklinde dağıtılır. Cihaz, USB Power Delivery 3.1 ve PPS standartlarını destekler, bu da onu modern akıllı telefonlar için evrensel kılar.

Şirketin hesaplamalarına göre, bu adaptör aracılığıyla iPhone 17 Pro akıllı telefonunu sadece 20 dakikada %50'ye kadar şarj etmek mümkündür. Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcıları ise aynı sonuca 25 dakikada ulaşabilirler. Bu veriler, cihazın sadece kullanışlı değil, aynı zamanda oldukça hızlı olduğunu da gösteriyor.

Kompakt tasarım ve çevreci yaklaşım

Belkin, yeni ürününü oluştururken çevreye de özel önem vermiştir. Cihaz gövdesinin %90'ı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. 65 × 52 × 38 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan bu cihazın fişleri de katlanabilir şekilde tasarlanmıştır, bu da onu seyahatler için ideal bir seçim haline getirir.

Maksimum güç: 45 W;

Kablo uzunluğu: 0,8 metre (otomatik toplanır);

Ağırlık: 145 gram;

Güvenlik: aşırı ısınma, yüksek voltaj ve kısa devre koruma sistemleri mevcuttur.