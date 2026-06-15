Belkin, otomatik toplanan kablolu 45 W GaN şarj cihazını tanıttı

·2·Teknoloji
Belkin, otomatik toplanan kablolu 45 W GaN şarj cihazını tanıttı

Dünyanın önde gelen aksesuar üreticilerinden biri olan Belkin, teknoloji dünyasında benzersiz bir yeniliğe imza attı. Şirket, yeni 45W Retractable GaN Wall Charger (model numarası WCH023) cihazını tanıttı. Bu cihaz, sadece kompaktlığıyla değil, aynı zamanda kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olan karışan kablolar sorununa getirdiği yenilikçi çözümle de dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın en önemli özelliği, gövdesine entegre edilmiş 0,8 metre uzunluğa kadar ulaşan USB-C kablosudur. Kullanımdan sonra kablo, özel bir mekanizma sayesinde otomatik olarak gövde içine toplanır. ixbt.com verilerine göre, bu mekanizma 20 bin kez çekme-toplama döngüsüne dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Kablonun kendisi ise 5000 kez bükülmeye ve 10 kg'a kadar yüke dayanabilmektedir.

Teknik imkanlar ve verimlilik

Cihaz, modern GaN (galyum nitrür) yarı iletkenleri temel alınarak üretilmiştir. Bu teknoloji, geleneksel silikon şarj cihazlarına kıyasla daha yüksek verimlilik sağlar. Belkin mühendisleri, yeni modelin enerji dönüşümünde %92 verimliliğe sahip olduğunu ve çalışma sırasında standart adaptörlerden 10 derece daha serin çalıştığını belirtiyor.

Şarj cihazının maksimum gücü 45 W'tır. Kullanıcı hem entegre kabloyu hem de ek USB-C portunu aynı anda kullanırsa, güç 25 W ve 20 W şeklinde dağıtılır. Cihaz, USB Power Delivery 3.1 ve PPS standartlarını destekler, bu da onu modern akıllı telefonlar için evrensel kılar.

Şirketin hesaplamalarına göre, bu adaptör aracılığıyla iPhone 17 Pro akıllı telefonunu sadece 20 dakikada %50'ye kadar şarj etmek mümkündür. Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcıları ise aynı sonuca 25 dakikada ulaşabilirler. Bu veriler, cihazın sadece kullanışlı değil, aynı zamanda oldukça hızlı olduğunu da gösteriyor.

Kompakt tasarım ve çevreci yaklaşım

Belkin, yeni ürününü oluştururken çevreye de özel önem vermiştir. Cihaz gövdesinin %90'ı geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiştir. 65 × 52 × 38 mm boyutlarında ve 145 gram ağırlığında olan bu cihazın fişleri de katlanabilir şekilde tasarlanmıştır, bu da onu seyahatler için ideal bir seçim haline getirir.

  • Maksimum güç: 45 W;
  • Kablo uzunluğu: 0,8 metre (otomatik toplanır);
  • Ağırlık: 145 gram;
  • Güvenlik: aşırı ısınma, yüksek voltaj ve kısa devre koruma sistemleri mevcuttur.
Şu anda bu yenilikçi şarj cihazı Çin pazarında yaklaşık 28 dolar civarında satılmaktadır. Yakında ürünün küresel pazara girmesi beklenmektedir. Belkin markasının kalite ve dayanıklılığın sembolü olduğunu düşünürsek, bu cihazın kaliteli aksesuar arayan kullanıcılar arasında popüler olacağı kesindir.

BelkinTeknolojiAkıllı TelefonŞarj Cihazıİnovasyon
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Frank girişimi kurucusu Charlie Javice, Donald Trump'tan af talep ediyorFrank girişimi kurucusu Charlie Javice, Donald Trump'tan af talep ediyorBugün, 22:00Japonya dünyanın en büyük NGS'sini devreye aldı: Nükleer atık krizi derinleşiyorJaponya dünyanın en büyük NGS'sini devreye aldı: Nükleer atık krizi derinleşiyorBugün, 21:23SpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladıSpaceX, Starship projesini hızlandırıyor: Flight 13 görevi için hazırlıklar başladıBugün, 20:59Genetik devrimi: İnsan embriyosu DNA'sını kromozomlara zarar vermeden düzenleme yolu bulunduGenetik devrimi: İnsan embriyosu DNA'sını kromozomlara zarar vermeden düzenleme yolu bulunduBugün, 20:53Birleşik Krallık'ta 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı bekleniyorBirleşik Krallık'ta 16 yaşından küçük çocuklar için sosyal medya yasağı bekleniyorBugün, 20:28Yaşamın kökeni: Bilim insanları karmaşık organizmaların evrimi hakkında yeni bilgiler bulduYaşamın kökeni: Bilim insanları karmaşık organizmaların evrimi hakkında yeni bilgiler bulduBugün, 19:54
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde