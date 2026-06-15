Asus, 100 W gücünde kompakt ve uygun fiyatlı GaN şarj cihazını tanıttı

Tayvanlı teknoloji devi Asus, mobil aksesuar pazarında yeni standartlar belirlemeye devam ediyor. Şirket, yeni, yüksek güçlü ve bütçe dostu GaN şarj cihazını tanıttı. Bu cihaz, sadece kompakt boyutlarıyla değil, aynı zamanda bir dizüstü bilgisayar dahil olmak üzere aynı anda dört cihazı şarj edebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni ürünün en büyük avantajı Galyum Nitrür (GaN) teknolojisine dayanmasıdır. Bu teknoloji, geleneksel silikon şarj cihazlarına kıyasla cihazın ısınmasını azaltıp verimliliği artırırken, boyutunu da önemli ölçüde küçültmeye olanak tanıyor. Cihazın boyutları 75 x 61 x 29 mm olup ağırlığı sadece 211 gramdır.

Teknik özellikler ve port yapılandırması

Asus mühendisleri yeni modeli "3C+1A" şemasına göre tasarladılar. Bu, kullanıcının elinde üç adet USB-C ve bir adet USB-A portu bulunacağı anlamına geliyor. Günümüzde çoğu cihaz USB-C standardına geçmiş olsa da eski kablolar için USB-A portuna olan ihtiyaç devam ettiğinden, bu yapılandırma modern kullanıcılar için oldukça kullanışlıdır.

Güç dağıtımı açısından cihaz şu özelliklere sahiptir:

Ana USB-C1 ve USB-C2 portları ayrı ayrı kullanıldığında 100 W'a kadar güç sağlar;

Üçüncü USB-C portu 20 W ile sınırlıdır;

USB-A portu ise 22,5 W'a kadar (SCP protokolü) hız sunar.

Cihaz çok yönlülüğü ile de dikkat çekiyor. Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) ve SCP gibi popüler hızlı şarj protokollerini destekliyor. Bu durum, cihazın sadece Apple ve Samsung ürünleriyle değil, aynı zamanda diğer birçok markanın akıllı telefonları, tabletleri ve hatta güçlü dizüstü bilgisayarlarıyla da uyumlu olmasını sağlıyor.

Akıllı güç dağıtımı ve fiyat politikası

Aynı anda birden fazla cihaz bağlandığında, Asus sistemi gücü akıllı bir şekilde yeniden dağıtır. Örneğin, iki ana port doluysa 60 W ve 30 W güç sağlarlar. Dört portun tamamı dolu olduğunda bile ana port 45 W gücü korur, bu da dizüstü bilgisayarın çalışması için yeterlidir.

Tasarım açısından da cihaz pratik çözümlere sahip: fişi katlanabilir şekilde tasarlanmıştır, bu da seyahat sırasında çantada az yer kaplamasını sağlar. Gövdenin birkaç farklı renkte sunulması bekleniyor, bu da kullanıcılara kendi zevklerine uygun olanı seçme imkanı tanıyor.

En şaşırtıcı yanı ise cihazın fiyatıdır. Asus, bu yeni GaN şarj cihazını yaklaşık 25 ABD Doları (179 yuan) civarında fiyatlandırıyor. Bu özelliklere sahip markalı aksesuarların genellikle daha pahalı olduğu göz önüne alındığında, bu modelin kısa sürede popüler olacağı kesindir. Cihaz şu an için Çin pazarında satışa sunuluyor, ancak yakında uluslararası pazarlarda da görünmesi bekleniyor.