Yörüngedeki uzay çöplerini toplayan robot geliştirildi

ABD'de yörüngedeki uzay çöplerini toplamak için REACCH adlı bir robot geliştirildi. Ahtapota benzeyen bu cihaz, özel esnek manipülatörleri sayesinde işlevini yitirmiş uyduları ve diğer uzay enkazlarını yakalayabiliyor.

Robot, çöpleri Dünya atmosferinin yoğun katmanlarına yönlendiriyor. Sonuç olarak, bu parçalar atmosfere giriş sırasında yanarak yok oluyor ve yörüngedeki tehlikeli nesnelerin sayısı azalıyor. Bu durum, aktif uyduların ve gelecekteki uzay görevlerinin güvenliğini artırmaya hizmet ediyor.

REACCH prototipi, 2024 yılından bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda test ediliyor. Uzmanlar, Dünya yörüngesinde milyonlarca küçük ve binlerce büyük uzay çöpü bulunduğunu belirterek, robotu 2027 yılından itibaren pratik görevlerde kullanmayı planlıyor. Bu teknoloji, uzay kirliliği sorunuyla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.