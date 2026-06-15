Honor, ultra dayanıklı X70 Pro Max modelini tanıttı: 8560 mAh batarya ve IP69K

Akıllı telefon pazarında güçlü bir konuma sahip olan Honor, X70 serisinin yeni üyesi X70 Pro Max modelini beklenmedik bir şekilde tanıttı. Cihaz, sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda zorlu koşullara dayanıklılığı ve ultra yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkat çekiyor. ixbt.com verilerine göre, yeni cihaz herhangi bir duyuru yapılmadan doğrudan çevrimiçi satış platformlarında yerini aldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Honor X70 Pro Max modelinin en temel avantajı, 8560 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu değer, günümüz akıllı telefonları arasında rekor seviyelerden biri olarak kabul ediliyor. Cihaz, 90 W hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve ayrıca diğer cihazları kablo ile şarj etme (reverse charging) özelliğine de sahip. Bu durum, onu uzun yolculuklar ve güç kaynağının kısıtlı olduğu bölgeler için ideal bir seçenek haline getiriyor.

Ekran ve performans özellikleri

Akıllı telefon, 2640 x 1200 piksel çözünürlüğe sahip 6,79 inçlik bir AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekran, DCI-P3 renk gamını tamamen kapsıyor ve en yüksek parlaklık seviyesi 6000 nit değerine ulaşabiliyor. Kullanıcıların göz sağlığını korumak amacıyla, ekran titremesini önemli ölçüde azaltan 3840 Hz frekanslı PWM teknolojisi cihaza entegre edilmiştir.

Cihazın içerisinde Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition işlemcisi bulunuyor. Bellek konusunda kullanıcılara 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunuluyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı en güncel MagicOS 10.0 arayüzü tercih edilmiş. Bu, sistemin akıcı çalışmasını ve modern özelliklerin kullanılmasını sağlıyor.

Maksimum koruma ve ek özellikler

Honor X70 Pro Max kasası; IP66, IP68, IP69 ve hatta IP69K standartlarına göre korunmaktadır. Bu, akıllı telefonun sadece suya ve toza değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akışına karşı da dayanıklı olduğu anlamına gelir. Bu seviyedeki bir koruma genellikle sadece özel zırhlı telefonlarda görülür, ancak Honor bunu modern tasarımlı bir akıllı telefona başarıyla uygulamıştır.

Cihazın diğer özellikleri şunlardır:

50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ön kamera;

Kaliteli ses için stereo hoparlörler;

Temassız ödemeler için NFC modülü;

Ev aletlerini kontrol etmek için kızılötesi (IR) port;

Yüksek hızlı Wi-Fi 6 bağlantı standardı.

Bu markanın ürünlerinin popülaritesi göz önüne alındığında, yeni modelin yakında yerel mağazaların raflarında da yer alması bekleniyor. Uluslararası pazarda Honor X70 Pro Max'in fiyatı yaklaşık 295 dolardan başlıyor. Bu fiyat ve sunulan özellikler dengesi, cihazı orta segmentteki en rekabetçi akıllı telefonlardan biri yapıyor.