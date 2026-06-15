Huawei, Windows'tan vazgeçiyor: HarmonyOS yüklü ilk bilgisayarlar çıkıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, kendi işletim sistemi HarmonyOS tabanlı ilk ticari bilgisayarlarını 2026 yılında piyasaya süreceğini resmen duyurdu. Bu adım, şirketin Batılı teknolojilere, özellikle Microsoft'un Windows sistemine olan bağımlılığını tamamen sona erdirme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Yeni cihazların sadece yazılım olarak değil, bütünsel bir ekosistem olarak da sektörde yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Huawei Developer Conference 2026 kapsamında şirketin tablet ve kişisel bilgisayar bölümü başkanı Zhu Dongdong, bu alandaki planlarını paylaştı. Ona göre, HarmonyOS yönetimindeki ilk bilgisayarların resmi tanıtımı Eylül 2026 için planlanıyor. Temmuz ve Ağustos aylarında ise yeni sistemlerin test edilmesi ve pilot projelerin başlatılması süreçleri gerçekleştirilecek.

Kurumsal sektör ve devlet kurumları için yeni çözüm

Yeni nesil bilgisayarlar öncelikle devlet kurumları, finans sektörü, enerji şirketleri ve büyük kurumsal kuruluşlar için tasarlandı. ixbt.com verilerine göre Huawei, yazılım ekosistemini genişleterek iş segmentinde güvenlik ve bağımsızlık sağlamayı hedefliyor. Daha önce HarmonyOS ağırlıklı olarak akıllı telefon ve tabletlerde kullanılırken, artık tam teşekküllü iş istasyonlarının ve dizüstü bilgisayarların temel taşı haline gelecek.

Huawei, iş dünyası için HM740 ve HM940 dizüstü bilgisayarlarını çoktan hazırladı. Örneğin, HM740 modeli 120 Hz yenileme hızını destekleyen 14,2 inç OLED ekrana sahip. Cihazın kalınlığı sadece 14,5 mm, ağırlığı ise 1,32 kg. En dikkat çekici yanı ise üreticinin bu dizüstü bilgisayarın tek şarjla 21 saate kadar çalışacağını vaat etmesidir.

Güvenlik ve teknik imkanlar

Yazılımsal açıdan HarmonyOS PC sistemi, iş ve kişisel verileri birbirinden ayırmaya olanak tanıyan özel bir dijital mod ile donatılacak. Bu, kurumsal kullanıcılar için veri güvenliğini sağlamada oldukça faydalı olacak. Masaüstü bilgisayarların (desktop) CPU ve bellek yapılandırması dahil teknik özellikleri şimdilik gizli tutuluyor, ancak internette bu sistemlerin ilk görselleri çoktan ortaya çıktı.

Bu haber Özbekistan pazarı için de büyük önem taşıyor. Huawei markası ülkemizde yüksek bir itibara sahip ve birçok devlet ve özel sektör temsilcisi bu markanın cihazlarını kullanıyor. Windows'tan bağımsız yeni bir işletim sisteminin ortaya çıkışı, gelecekte yerel IT altyapısını çeşitlendirme imkanı sağlayabilir.

Şirket, 2026 yılında HarmonyOS yüklü bilgisayar sevkiyat hacmini önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu, sadece Çin iç pazarında değil, uluslararası arenada da Microsoft ve Apple gibi devlerle rekabette yeni bir aşama başlatacak.