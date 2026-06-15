Yapay zeka ajanları için dijital pasaport: NewCore girişimi 66 milyon dolar yatırım aldı

Dünya genelinde büyük şirketler, yapay zeka (AI) ajanlarını sadece bir yazılım aracı olarak değil, tam teşekküllü çalışanlar olarak işe almaya başlıyor. Bu bağlamda, bu dijital “çalışanların” güvenliği ve kimlik doğrulaması konusu gündeme geldi. Siber güvenlik girişimi NewCore, tam da bu sorunu çözmek için 66 milyon dolarlık yatırım alarak faaliyetlerini duyurdu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor .

Cyberstarts risk sermayesi fonunun liderlik ettiği yatırım turuna Index Ventures ve Evolution Equity Partners gibi büyük şirketler katıldı. Bu finansmanın ardından NewCore şirketinin piyasa değeri 300 milyon dolar olarak değerlendirildi. Girişimin temel amacı, yapay zeka ajanlarını doğrulamak, yönetmek ve kurumsal ağdaki hareketlerini kontrol etmek için bir sistem oluşturmaktır.

Günümüzde birçok küresel şirket, AI ajanlarını iş süreçlerine entegre ediyor. Örneğin, Goldman Sachs geçen yıl kod yazma konusunda uzmanlaşmış Devin yapay zekasını yeni bir çalışan olarak test etti. Danışmanlık devi McKinsey ise bu yıl 60 bin insan çalışanının yanı sıra 25 bin AI ajanının faaliyet gösterdiğini açıkladı. Bu tür eğilimler, dijital iş gücünü yönetmek için yeni bir yaklaşım gerektiriyor.

Eski sistemler yeni çağa hazır değil

NewCore kurucusu ve CEO'su Zohar Alon'a göre, mevcut kimlik doğrulama sistemleri kurumsal güvenliğin en zayıf halkası haline geldi. Ona göre, 15-20 yıllık geçmişe sahip platformlar, yapay zeka ajanlarının yarattığı karmaşıklık ve ölçekle başa çıkamıyor. TechCrunch'a verdiği röportajda Alon, “eski sistemlerin yakın zamanda çökmesinin kaçınılmaz olduğunu” vurguladı.

NewCore platformu, insanlar ve AI ajanlarının kimliklerini tek bir sistemde birleştirmek için tasarlanmıştır. Girişim, yapay zeka ajanlarına basit servis hesapları olarak değil, kendi hakları, yaşam döngüleri ve izinleri olan “birinci sınıf bireyler” olarak bakılması gerektiğini savunuyor. Bu, güvenlik servislerinin her botun hareketini tam olarak izlemesine olanak tanır.

Şirketin kurucu ekibi, siber güvenlik alanında büyük deneyime sahip uzmanlardan oluşuyor. Zohar Alon daha önce Dome9 girişimini kurmuş ve Check Point şirketine satmıştı. Ekibin diğer üyeleri arasında İsrail'in ünlü Unit 8200 biriminin eski şefi Amihai Neiderman ve T-Mobile USA'in eski BT direktörü Erez Yarkoni bulunuyor.

Piyasadaki durgunluğa karşı çözüm

Zohar Alon, NewCore fikrinin 2023 yılında büyük bir şirketin teknoloji bütçesini incelerken doğduğunu söylüyor. Kimlik doğrulama hizmetleri için ödenen devasa meblağlara rağmen, müşteriler mevcut hizmet sağlayıcıların kalitesinden tamamen memnun değildi. Bu durum, pazarda rekabetin az olduğunu ve teknolojik bir durgunluk yaşandığını gösteriyor.

Dijital dönüşümün hızlandığı bir dönemde, bankacılık ve finans sektöründe yapay zeka botlarının kullanımı yaygınlaşıyor. NewCore gibi çözümler, gelecekte yerel şirketlerin de siber saldırılardan korunmasında ve otomatik sistemlerin düzenlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Özetle, yapay zeka ajanları iş gücünün ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, onları tanımlama ve kontrol etme konusu siber güvenliğin yeni cephesi haline geliyor. NewCore, bu boşluğu doldurarak kurumsal dünyada dijital çalışanları yönetmek için yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor.