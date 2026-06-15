SpaceX tarihi halka arz ile 85,7 milyar dolar topladı: Elon Musk ilk trilyoner oldu

·37·Teknoloji
SpaceX tarihi halka arz ile 85,7 milyar dolar topladı: Elon Musk ilk trilyoner oldu

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, borsa tarihinin en büyük halka arz (IPO) kapsamını genişleterek toplam 85,7 milyar dolar kaynak toplamayı başardı. Başlangıçta 75 milyar dolar toplanması planlanıyordu, ancak yüklenicilerin hisse alım konusundaki maksimum opsiyon hakkını kullanması sonucunda nihai tutar rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam, dünya finans tarihinin en büyük IPO sonucu olarak kaydedildi. Techcrunch.com haber veriyor.

SpaceX hisseleri geçen Cuma günü Nasdaq borsasında işlem görmeye başladı. İşlemlerin ilk günü sonunda şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları aştı. Bu, sadece uzay endüstrisi için değil, aynı zamanda yüksek teknoloji sektörü için de benzeri görülmemiş bir sonuçtur. Bu başarının ardından Elon Musk, resmen dünyanın ilk trilyoner unvanını kazandı.

Fonlar nereye harcanacak?

Şirket yönetimi, toplanan devasa fonları birkaç stratejik yöne aktarmayı planlıyor. İlk olarak, yaklaşık 20 milyar dolarlık borç yükümlülükleri kapatılacak. Bu borçlar, Musk'ın diğer projeleri olan X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı ve xAI yapay zeka şirketi ile ilgili olup, bunlar IPO öncesinde SpaceX bünyesine katılmıştı.

Ayrıca, yatırımların önemli bir kısmı SpaceX'in AI hesaplama altyapısını genişletmek için harcanacak. Bu, Musk'ın uzay teknolojileri ve AI entegrasyonuna olan güvenini daha da pekiştiriyor. Şirket ayrıca fırlatma alanlarını modernize etmeyi ve teknik kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Starlink küresel uydu internet sisteminin geliştirilmesi, projenin öncelikli yönlerinden biri olmaya devam ediyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan pazarlarda da ilgi uyandıran bu teknolojinin, yeni yatırımlar yardımıyla daha hızlı ve uygun maliyetli olması bekleniyor.

Piyasadaki yeni liderlik

Pazartesi günkü işlemler sonucunda SpaceX hisseleri yükselmeye devam etti. Sonuç olarak şirket, dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC'nin piyasa değerini bile geride bırakmayı başardı. Bu, yatırımcıların SpaceX'in uzay keşfi ve AI alanındaki geleceğine olan yüksek güvenini göstermektedir.

Analistler, SpaceX'in bu başarısının uzay ekonomisinde yeni bir dönemi başlattığını belirtiyor. Musk'ın özel şirketi artık sadece roket fırlatmakla kalmayıp, küresel teknolojik altyapının şekillenmesinde de ana oyuncu haline geldi.

SpaceXElon MuskIPONasdaqTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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