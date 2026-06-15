Bulut teknolojileri ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Salesforce, yapay zeka alanındaki konumunu güçlendirmek amacıyla yeni bir büyük satın alma gerçekleştirdi. Şirket, müşteri hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Fin platformunu 3,6 milyar dolar karşılığında satın aldığını resmen duyurdu. Bu anlaşmanın, kurumsal sektör için yapay zeka ajanları yaratma yarışında yeni bir aşamayı başlatması bekleniyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Eski adı Intercom olan Fin platformu, çok kanallı yapay zeka ajanları sunmaktadır. Bu teknoloji; canlı sohbetler, WhatsApp, SMS, telefon aramaları ve Slack gibi çeşitli iletişim kanalları üzerinden müşteri taleplerini otomatik olarak çözme yeteneğine sahiptir. Salesforce yönetimi, Fin ekibini ve geliştirmelerini mevcut Agentforce platformuna entegre etmeyi planlıyor.

Agentforce platformunun yeni özellikleri

Salesforce CEO'su Marc Benioff, Fin teknolojilerinin şirketin kurumsal müşterileri için geliştirilen otomasyon sistemlerini daha verimli hale getireceğini belirtti. Agentforce sayesinde işletmeler, kendi ihtiyaçlarına göre insan müdahalesi olmadan karmaşık görevleri yerine getiren özel yapay zeka ajanları oluşturabilecekler. Bu da iş süreçlerinin hızlanmasına ve maliyetlerin azalmasına hizmet edecektir.

Fin'in kurucularından ve CEO'su Eoghan McCabe, bu anlaşmanın şirket için yeni ufuklar açtığını ifade etti. McCabe'e göre, Salesforce kaynakları, Fin tarafından geliştirilen Apex modeli ve Operator gibi dahili ajanların geliştirilmesini hızlandıracak. Şirket yönetim kadrosunun değişmeyeceği ve McCabe'in CEO olarak görevine devam edeceği belirtildi.

Bu işlemin, Salesforce'un 2027 mali yılı dördüncü çeyreğinde (takvime göre 2027'nin ilk aylarında) tamamlanması bekleniyor. Bu zaman aralığı, şirketin finansal raporlama sistemindeki özelliklerle ilgilidir. Uzmanlara göre, 3,6 milyar dolarlık bu yatırım, Salesforce'un Microsoft ve Google gibi teknoloji devleriyle rekabette üstünlük sağlama stratejisinin bir parçasıdır.

Özbekistan pazarında da kurumsal yönetim sistemlerine ve yapay zekaya olan ilginin arttığı bir dönemde, Salesforce gibi devlerin bu tür adımları yerel IT sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Fin platformunun çok dilli destek yetenekleri, gelecekte Özbekçe konuşan müşterilere sunulan hizmet kalitesini artırmak için de kullanılabilir.

Genel olarak, yapay zeka tabanlı müşteri hizmetleri pazarı hızla gelişmektedir. Salesforce ve Fin ortaklığı, sadece teknolojik bir entegrasyon değil, aynı zamanda işletmelerin müşterilerle iletişim kültürünü tamamen değiştirebilecek stratejik bir ittifak olarak değerlendirilmektedir.