Rusya'nın uzay faaliyetlerini sağlayan temel altyapılardan biri olan «Luch» retransmisyon sistemi yeni bir aşamaya geçiyor. «Reshetnev» şirketi, sistemi daha da geliştirmek amacıyla modernize edilmiş «Luch-5VM» serisinin ikinci ve üçüncü uydularını üretmeye başladı. Bu bilgi, devlet kurumu «Roskosmos» tarafından resmi olarak açıklandı. Ixbt.com haberinde belirtiyor.

Bu proje, uzaydaki iletişim kalitesini temelden iyileştirmeye hizmet edecek. Yeni cihazların temel teknik avantajı, üzerlerindeki retransmisyon kompleksinin bant genişliğinin önemli ölçüde artırılmış olmasıdır. Bu durum, yörüngeden yere ve tersi yönde iletilen veri miktarının artırılmasını ve sistemin genel verimliliğinin yükseltilmesini sağlayacaktır.

Teknik Kapasiteler ve Görevler

«Luch» sistemi temel olarak düşük yörüngeli uzay araçlarıyla gerçek zamanlı iletişim kurmak ve veri alışverişi yapmak için kullanılır. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, modernize edilen araçlar sadece hızlı iletişimi değil, aynı zamanda karmaşık bilimsel ve meteorolojik görevleri de yerine getirecektir. Özellikle «Rosgidromet» uydularından veri almak ve bunları işleme merkezlerine yönlendirmek bu sistemin sorumluluğundadır.

Ayrıca, «Luch-5VM» araçları acil durumlarda hayati öneme sahiptir. Sistem, uzaydan gelen acil durum radyo işaretlerini alma işlevini de yerine getirir. Bu, arama-kurtarma çalışmalarının hızının sağlanmasında temel bir halka görevi görür.

Özbekistan ve bölgesel bağlamda, bu tür teknolojilerin gelişimi hava durumu tahminlerinin doğruluğunu ve uzay araştırmalarında uluslararası iş birliği imkanlarını genişletir. Meteorolojik veri alışverişi küresel ölçekte gerçekleştiği için modern retransmisyon cihazları bu süreci hızlandırır.

Şu anda «Reshetnev» uzmanları projenin teknik belgeleri ve bileşenleri üzerinde çalışmaktadır. Gelecekte bu uyduların yörüngeye yerleştirilmesi, Rusya'nın uzaydaki bağımsız iletişim sistemini daha da stabilize edecek ve veri iletimindeki kesintileri önleyecektir.