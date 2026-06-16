Sundar Pichai Stanford mezuniyet töreninde protestolar ve bağırışlarla karşılandı

Google CEO'su Sundar Pichai, mezun olduğu Stanford Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuşma yaparken beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Yaklaşık 200 mezun öğrenci, teknoloji dünyası liderinin konuşması sırasında salonu terk ederken, diğerleri protesto çığlıklarıyla sözlerini böldü. Bu gösteri, Google'ın İsrail savunma sistemi ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) ile olan iş birliğine karşı gerçekleştirildi. Techcrunch.com haber veriyor.

Protestoların temel nedeni olarak Google ve Amazon tarafından İsrail ordusuna bulut hizmetleri ve AI teknolojileri sağlayan 1,2 milyar dolarlık Project Nimbus sözleşmesi gösteriliyor. TechCrunch'ın haberine göre öğrenciler, ellerinde "Google AI ile casusluk yapıyor" ve "Filistin'e özgürlük" gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar taşıyordu. Ayrıca mezunlar, Filistin bayrakları sallayarak şirketin askeri projelerdeki rolünü kınadılar.

Project Nimbus ve iç çatışmalar

Project Nimbus projesi sadece dış aktivistler arasında değil, Google'ın kendi çalışanları arasında da ciddi tepkilere yol açıyor. 2024 yılının başında şirket, bu sözleşmeye karşı gösteri yapan 28 çalışanını işten çıkarmıştı. Ancak bu önlem iç huzursuzlukları durduramadı. Elektronik Sınır Vakfı (EFF) gibi kuruluşlar da Google ve diğer teknoloji devlarını, hizmetlerinin İsrail tarafından kullanılmasına "göz yummakla" suçluyor.

Stanford'daki göstericiler açıklamalarında "şiddeti artıran şirketleri yüceltmeyi reddettiklerini" belirttiler. Bu eylem, "Filistin için Adalet İsteyen Stanford Öğrencileri" ve "Apartheid için Teknoloji Yok" gibi bir dizi öğrenci organizasyonu tarafından koordine edildi. Bu olay, Google gibi büyük şirketlerin etik ilkelerinin genç nesil için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

AI ve gençlerin endişeleri

Pichai ile ilgili durum daha geniş bir eğilimin parçasıdır. Son zamanlarda ABD üniversitelerindeki mezuniyet törenlerinde konuşan birçok konuşmacı, AI hakkında bahsettiklerinde öğrenciler tarafından soğuk karşılanıyor. Bunun nedeni, gençlerin AI teknolojilerinin gelecekte iş yerlerini tehdit edebileceği ve toplumun diğer alanlarını olumsuz etkileyebileceği konusundaki endişeleridir.

Ancak Sundar Pichai durumunda protestolar sadece AI hype'ına değil, şirketin somut iş kararlarına yönelik olmasıyla ayrışıyor. Microsoft da İsrail ordusunu desteklediği için eleştirilmişti, ancak daha sonra yapılan incelemelerin ardından şirket, teknolojilerinin Filistinlilerin kitlesel gözetiminde kullanılmasını sınırlama önlemleri aldı.

Öte yandan, Silikon Vadisi'nin bazı temsilcileri öğrencileri eleştiriyor. Sun Microsystems kurucularından milyarder Vinod Khosla, X sosyal ağında bu gösteriyi "tek taraflı ve dar görüşlülük" olarak nitelendirdi. Ona göre öğrenciler, AI'dan faydalanabilecek milyarlarca insanın çıkarlarını görmezden gelerek sadece yanlış bilgilere dayalı kendi çıkarlarını önemsiyorlar. Buna rağmen, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticileri için kamuoyu ve öğrencilerle iletişim kurmak giderek zorlaşıyor.