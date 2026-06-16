Intel ve NVIDIA İş Birliği: Grafik Dünyasında Devrim Yaratan İşlemciler 2028'de Geliyor

Yarı iletken pazarının iki devi olan Intel ve NVIDIA arasındaki beklenmedik ittifak yeni bir aşamaya geçiyor. Son bilgilere göre, NVIDIA grafik çekirdekleriyle donatılmış Intel işlemciler, daha önce tahmin edilenden daha erken, yani 2028'in başında piyasaya sürülebilir. İki rakibin tek bir platformda birleşmesinin dizüstü bilgisayarların ve kompakt bilgisayarların performansını kökten değiştirmesi beklendiğinden, bu durum teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Başlangıçta bu ürünlerin 2029'dan önce çıkmayacağına dair söylentiler vardı. Ancak tanınmış teknoloji insider'ı ve DonanimHaber'in eski editörü Erdi Ozyüag'ın bildirdiğine göre, proje hızlandırıldı. Büyük olasılıkla yeni çiplerin resmi tanıtımı, Ocak 2028'de düzenlenecek olan prestijli CES fuarında gerçekleşecek. Ixbt.com sitesi de bu tarihlerin gerçekçi olduğunu doğruluyor.

Serpent Lake ailesi ve yeni imkanlar

Söz konusu işlemcilerin Serpent Lake serisi kapsamında geliştirilmesi bekleniyor. Projenin teknik detayları şu an için gizli tutulsa da uzmanlar Intel'in neden böyle bir adım attığını analiz ediyor. Mesele şu ki, Intel'in kendi bünyesinde zaten oldukça güçlü entegre grafik çözümleri (iGPU) mevcut. Ancak NVIDIA'nın grafik teknolojilerindeki, özellikle yapay zeka (AI) ve ışın izleme (Ray Tracing) alanındaki liderliği, Intel'in ürünlerinin cazibesini artırmasına yardımcı olacaktır.

Bu iş birliği sonucunda ortaya çıkacak işlemciler, özellikle oyuncular ve profesyonel görsel içerik üreticileri için tasarlanmış dizüstü bilgisayar segmentinde devrim yaratabilir. Kullanıcılar, ayrı (diskret) bir ekran kartı olmadan da ağır oyunları yüksek kalitede oynama veya karmaşık grafik görevlerini yerine getirme imkanına sahip olacaklar. Bu da cihazların daha kompakt, enerji tasarruflu ve daha uygun fiyatlı olmasını sağlayacaktır.

Pazardaki rekabet ve stratejik hedefler

Intel işlemcili dizüstü bilgisayarların popülerliği göz önüne alındığında, 2028 yılında NVIDIA grafikli evrensel çipleri mağazalarda görebiliriz. Bunun, Apple'ın kendi M serisi çipleriyle elde ettiği başarılara verilmiş yerinde bir yanıt olması bekleniyor. Intel ve NVIDIA iş birliği, Windows ekosistemindeki cihazların grafik gücünü yeni bir zirveye taşıyacaktır.

Şu an için işlemcilerin kesin özellikleri şekillenme aşamasında, çünkü 2028'e kadar teknolojiler birkaç kez daha güncellenecektir. Ancak bir şey kesin: Intel, işlemci mimarisini NVIDIA'nın grafik gücüyle birleştirerek pazardaki liderliğini pekiştirmek istiyor. Bu tür iş birlikleri genellikle sektörde yeni standartlar belirler ve AMD dahil rakipleri yeni önlemler almaya zorlar.