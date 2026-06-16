Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk masaüstü bilgisayarını hazırlıyor

·1·Teknoloji
Huawei, HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan ilk masaüstü bilgisayarını hazırlıyor

Çinli teknoloji devi Huawei, kişisel bilgisayar pazarında devrim niteliğinde bir adım atmak üzere. Sosyal medyada yayılan son bilgilere göre şirket, kendi HarmonyOS işletim sistemiyle çalışan tam donanımlı bir masaüstü bilgisayar (PC) tanıtmaya hazırlanıyor. Bu cihaz, Huawei'nin Windows sisteminden tamamen vazgeçme ve kendi ekosistemini daha da güçlendirme stratejisinin önemli bir parçasıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

Sızdırılan görüntülere göre yeni ürün klasik formatta sunulacak: kasa, monitör, klavye ve fareden oluşan bütünleşik bir setten oluşacak. Cihazın dış görünüşü, Huawei markasına özgü minimalist ve modern bir tarzda tasarlanmış olup, sadece ev ortamında değil, profesyonel ofis ortamlarında da kullanıma uygun.

Kurumsal sektör için yeni fırsatlar

Yeni bilgisayarın temel özelliği yazılımında, yani HarmonyOS sisteminin masaüstü (desktop) için optimize edilmiş özel versiyonunda ortaya çıkıyor. Bu sistem, kullanıcılara daha kolay navigasyon ve çoklu görev modunda etkili çalışma imkanı sunan yeniden tasarlanmış bir arayüze sahip. HuaweiCentral yayınında belirtildiğine göre sistem; temel olarak işletmeler, devlet kurumları ve finans sektörü gibi kurumsal müşteriler için optimize edilmiş.

Şu an için cihazın teknik özellikleri, özellikle hangi CPU veya GPU ile donatılacağı konusunda kesin bilgiler açıklanmadı. Ancak uzmanların tahminlerine göre Huawei, kendi Kirin serisi çiplerini kullanabilir veya yerel üreticilerle iş birliği yapabilir. Bu da Çin teknolojilerinin dış etkilerden bağımsızlığını sağlamaya hizmet edecektir.

Planlara göre, cihazın resmi tanıtımı HDC 2024 (Huawei Developer Conference) kapsamında duyurulmuş olup, geniş çaplı ticari satışlarının bu yılın Eylül ayında başlaması bekleniyor. Temmuz ve Ağustos aylarında ise cihazın kapalı gruplarda test süreçlerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu haber Özbekistan pazarı için de ilgi çekici olabilir, çünkü ülkemizde Huawei markası akıllı telefonlar ve ağ ekipmanları konusunda lider konumlardan birini işgal etmektedir. Eğer HarmonyOS sistemi uluslararası pazarda da popülerleşirse, yerel kullanıcılar Windows ve macOS sistemlerine uygun bir alternatif sahibi olabilirler.

HuaweiHarmonyOSTeknolojiBilgisayarÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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