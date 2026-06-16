Veri Depolama Cihazları Pazarı Pahalılaşıyor: HDD Kıtlığı 2028'e Kadar Sürecek

Küresel teknoloji pazarında sabit disk (HDD) fiyatlarının önemli ölçüde artması ve ürün kıtlığının önümüzdeki yıllarda devam etmesi bekleniyor. Dünyaca ünlü yatırım şirketi Morgan Stanley'nin raporuna göre, arz ve talep arasındaki fark en az 2028 yılına kadar giderilmeyecek. Bu durum sadece büyük kurumsal müşteriler için değil, sıradan kullanıcılar için de depolama cihazlarının pahalılaşmasına yol açacak. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Western Digital ve Seagate gibi sektörün öncü üreticileri, ürün fiyatlarını kademeli olarak artırmaya başladı. Morgan Stanley analistleri, küresel pazarda HDD cihazlarına olan yıllık talebin yaklaşık yüzde 40-50 oranında arttığını vurguluyor. Bu artışın temel itici gücü olarak yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi ve bunlar için devasa veri merkezlerinin (Data Centers) kurulma gerekliliği gösteriliyor.

Yapay Zeka ve Veri Hacmi

Mekanik sabit diskler, diğer depolama birimlerine kıyasla birim kapasite başına daha fazla veri saklama imkanına sahip. Bu nedenle, bulut teknolojileri ve yapay zeka modelleriyle çalışan şirketler hala HDD kullanımından vazgeçemiyor. Ancak, üretim kapasitelerinin artış hızı talebin oldukça gerisinde kalıyor; arzın yıllık artışı yalnızca yüzde 30-35 seviyesinde gerçekleşiyor.

Özbekistan pazarında da bu trendin etkisini göstermesi kaçınılmaz. Ülkemizde dijitalleşme süreçlerinin hızlandığı ve yerel sunucu altyapılarının genişlediği göz önüne alındığında, HDD cihazlarına olan ihtiyaç artacaktır. Küresel fiyat artışları, yerel BT sektörü ve bilgisayar parçaları ticaretiyle uğraşan girişimcilerin maliyetlerini doğrudan etkileyecektir.

Fiyatların iki kat artması bekleniyor

Şu anda sabit disklerin bir terabayt kapasite için fiyatı ortalama 15 doların altında seyrediyor. Ancak Morgan Stanley araştırmasına göre, tedarikçiler önümüzdeki iki üç yıl içinde bu rakamı 25 dolardan 30 dolara çıkarmayı planlıyor. Bu, depolama cihazı fiyatlarının neredeyse iki katına çıkabileceği anlamına geliyor.

Bu durum, kullanıcıları alternatif çözümlere, özellikle SSD (Solid State Drive) cihazlarına daha fazla yönelmeye zorlayabilir. Ancak çok büyük hacimli verilerin uzun süreli saklanması (arşivleme) için HDD hala ekonomik açıdan en uygun çözüm olmaya devam ediyor. Ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, üretimdeki kısıtlamalar ve hammadde tedarikindeki sorunlar da fiyat artışını hızlandıran faktörler arasında yer alıyor.

Özetle, teknoloji dünyası önümüzdeki dört yıl boyunca bir "disk kıtlığı" dönemi yaşayacak. Bu durum sadece kişisel bilgisayar toplayıcılarını değil, büyük sunucu sistemlerini yöneten şirketleri de stratejilerini yeniden gözden geçirmeye itecektir. Veri depolama maliyetlerinin artması, buna bağlı olarak bulut hizmeti tariflerinin de pahalılaşmasına neden olabilir.