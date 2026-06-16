Uçaklarda yüksek hızlı internet: Starlink şimdiden 7000'den fazla uçağa kuruldu

·28·Teknoloji
Uçaklarda yüksek hızlı internet: Starlink şimdiden 7000'den fazla uçağa kuruldu

Elon Musk yönetimindeki Starlink şirketi, havacılık sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son verilere göre, dünya genelinde 41 havayolu şirketi, uçaklarını uydu üzerinden çalışan yüksek hızlı internet ile donatmak için sözleşmeler imzaladı. Günümüzde bu programa dahil edilen uçakların toplam sayısı 7000'i aşmış durumda ve bu durum hava yollarında dijital iletişim kalitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, Starlink teknolojisi sadece Kuzey Amerika'yı değil, aynı zamanda Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgelerini de geniş çapta kapsamaktadır. Ortaklar listesinde United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines ve Air Canada gibi dünyanın en büyük ve prestijli havayolu şirketleri yer alıyor. Bu eğilim, uçuş sırasında internet kullanımının artık bir lüks değil, standart bir hizmete dönüştüğünü gösteriyor.

Küresel havacılık devlerinin seçimi

ABD pazarında United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines ve American Airlines gibi liderler projeye katıldıklarını resmen onayladılar. Avrupa'da ise IAG ve Lufthansa Group gibi büyük operatörler Elon Musk ile iş birliği yaptı. Özbek gezginlerin sıkça kullandığı Emirates havayolu şirketi de bu konuda büyük planlar açıkladı. Şirket, Kasım 2025'ten itibaren Boeing 777 uçaklarına Starlink kurulumuna başlayacak ve 2027 ortalarına kadar tüm uçak filosunu tamamen donatmayı hedefliyor.

Kısa süre önce bu listeye İsrail'in EL AL havayolu şirketi de eklendi. Starlink ile iş birliğinin açıklanmasının ardından şirket, yolcularına uçuş sırasında kesintisiz ve düşük gecikmeli (low latency) internet sunma sözü veriyor. Bu, özellikle uzun mesafeli uçuşlarda çalışan veya sosyal ağları aktif kullanan gezginler için çok önemli bir gelişmedir.

Rekabet ve gelecek planları

Pazardaki rekabet de durmuş değil. Örneğin, Finnair havayolu şirketi şu anda Starlink ve Amazon'un Project Kuiper (Project Leo) projeleri dahil olmak üzere birkaç tedarikçi arasında seçim yapıyor. Bu durum, uydu interneti pazarında rekabetin artmasına, hizmet fiyatlarının düşmesine ve kalitenin yükselmesine hizmet edecektir.

Starlink sisteminin temel avantajı, düşük yörüngeli uydular yardımıyla çalışmasıdır. Bu, geleneksel jeostasyoner uydulara kıyasla çok daha hızlı iletişim ve kararlı bir sinyal sağlar. Aşağıda projeye katılan en popüler havayolu şirketlerinin listesi yer almaktadır:

  • United Airlines
  • Emirates
  • Qatar Airways
  • Lufthansa Group
  • Air Canada
  • EL AL
  • Hawaiian Airlines
Havacılık analistlerine göre, önümüzdeki yıllarda Özbekistan dahil Orta Asya hava yollarında da bu tür teknolojilerin uygulanma olasılığı yüksektir. Şimdilik Starlink, küresel ölçekte kapsamını genişleterek havayolu şirketleri için en güvenilir ortak haline gelmektedir.

StarlinkElon MuskHavacılıkİnternetTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Threads Kullanıcı Sayısı 500 Milyona Ulaştı: Yeni Özellikler TanıtıldıThreads Kullanıcı Sayısı 500 Milyona Ulaştı: Yeni Özellikler TanıtıldıBugün, 11:57Vivo uygun fiyatlı T5 Lite 5G akıllı telefonunu hazırlıyor: 6500 mAh batarya ve 120 Hz ekranVivo uygun fiyatlı T5 Lite 5G akıllı telefonunu hazırlıyor: 6500 mAh batarya ve 120 Hz ekranBugün, 11:52Hindistan'da Telegram Engelleniyor: Ulusal Sınavlardaki Dolandırıcılık Nedeni OlduHindistan'da Telegram Engelleniyor: Ulusal Sınavlardaki Dolandırıcılık Nedeni OlduBugün, 11:50SpaceX Yapay Zeka Alanında Dev Anlaşmayı Duyurdu: Cursor 60 Milyar Dolara Satın AlınıyorSpaceX Yapay Zeka Alanında Dev Anlaşmayı Duyurdu: Cursor 60 Milyar Dolara Satın AlınıyorBugün, 11:22Foundation Alloy Metalurjide Devrim Yapıyor: Metaller Artık EritilmeyecekFoundation Alloy Metalurjide Devrim Yapıyor: Metaller Artık EritilmeyecekBugün, 11:20Yapay Zeka Pazarında Kırılma: ChatGPT Payı İlk Kez %50'nin Altına DüştüYapay Zeka Pazarında Kırılma: ChatGPT Payı İlk Kez %50'nin Altına DüştüBugün, 10:59
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı