Uçaklarda yüksek hızlı internet: Starlink şimdiden 7000'den fazla uçağa kuruldu

Elon Musk yönetimindeki Starlink şirketi, havacılık sektöründe devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya devam ediyor. Son verilere göre, dünya genelinde 41 havayolu şirketi, uçaklarını uydu üzerinden çalışan yüksek hızlı internet ile donatmak için sözleşmeler imzaladı. Günümüzde bu programa dahil edilen uçakların toplam sayısı 7000'i aşmış durumda ve bu durum hava yollarında dijital iletişim kalitesini yeni bir seviyeye taşıyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, Starlink teknolojisi sadece Kuzey Amerika'yı değil, aynı zamanda Avrupa, Asya ve Orta Doğu bölgelerini de geniş çapta kapsamaktadır. Ortaklar listesinde United Airlines, Emirates, Qatar Airways, Lufthansa, Hawaiian Airlines ve Air Canada gibi dünyanın en büyük ve prestijli havayolu şirketleri yer alıyor. Bu eğilim, uçuş sırasında internet kullanımının artık bir lüks değil, standart bir hizmete dönüştüğünü gösteriyor.

Küresel havacılık devlerinin seçimi

ABD pazarında United Airlines, Southwest Airlines, Alaska Airlines ve American Airlines gibi liderler projeye katıldıklarını resmen onayladılar. Avrupa'da ise IAG ve Lufthansa Group gibi büyük operatörler Elon Musk ile iş birliği yaptı. Özbek gezginlerin sıkça kullandığı Emirates havayolu şirketi de bu konuda büyük planlar açıkladı. Şirket, Kasım 2025'ten itibaren Boeing 777 uçaklarına Starlink kurulumuna başlayacak ve 2027 ortalarına kadar tüm uçak filosunu tamamen donatmayı hedefliyor.

Kısa süre önce bu listeye İsrail'in EL AL havayolu şirketi de eklendi. Starlink ile iş birliğinin açıklanmasının ardından şirket, yolcularına uçuş sırasında kesintisiz ve düşük gecikmeli (low latency) internet sunma sözü veriyor. Bu, özellikle uzun mesafeli uçuşlarda çalışan veya sosyal ağları aktif kullanan gezginler için çok önemli bir gelişmedir.

Rekabet ve gelecek planları

Pazardaki rekabet de durmuş değil. Örneğin, Finnair havayolu şirketi şu anda Starlink ve Amazon'un Project Kuiper (Project Leo) projeleri dahil olmak üzere birkaç tedarikçi arasında seçim yapıyor. Bu durum, uydu interneti pazarında rekabetin artmasına, hizmet fiyatlarının düşmesine ve kalitenin yükselmesine hizmet edecektir.

Starlink sisteminin temel avantajı, düşük yörüngeli uydular yardımıyla çalışmasıdır. Bu, geleneksel jeostasyoner uydulara kıyasla çok daha hızlı iletişim ve kararlı bir sinyal sağlar. Aşağıda projeye katılan en popüler havayolu şirketlerinin listesi yer almaktadır:

United Airlines

Emirates

Qatar Airways

Lufthansa Group

Air Canada

EL AL

Hawaiian Airlines

Havacılık analistlerine göre, önümüzdeki yıllarda Özbekistan dahil Orta Asya hava yollarında da bu tür teknolojilerin uygulanma olasılığı yüksektir. Şimdilik Starlink, küresel ölçekte kapsamını genişleterek havayolu şirketleri için en güvenilir ortak haline gelmektedir.