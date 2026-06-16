SpaceX Yapay Zeka Alanında Dev Anlaşmayı Duyurdu: Cursor 60 Milyar Dolara Satın Alınıyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, teknoloji dünyasını sarsan yeni bir anlaşmayı duyurdu. Şirket, programlama için yapay zeka araçları geliştiren Cursor startup'ını 60 milyar dolarlık hisse karşılığında satın almayı kabul etti. Bu stratejik adım, SpaceX'in tarihi IPO (halka arz) sürecini tamamlamasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu anlaşma, SpaceX bünyesindeki yapay zeka birimini güçlendirmeyi amaçlıyor. Belirtmek gerekir ki, söz konusu birim bu yılın başında Elon Musk'ın xAI şirketi ile birleşmesi sonucunda oluşmuştu. TechCrunch'ın haberine göre, Cursor şirketi SpaceX ile anlaşmaya varmadan önce Andreessen Horowitz, Thrive ve NVIDIA gibi devlerden yatırım çekmeyi planlıyordu ve piyasa değerinin 50 milyar dolar olarak belirlenmesi bekleniyordu.

Stratejik Hedefler ve Pazar Beklentileri

SpaceX, yatırımcılara sunduğu raporda yapay zeka ürünleri pazarını oldukça büyük, yani yaklaşık 26 trilyon dolar olarak değerlendirdi. Bu rakam, ABD'nin gayrisafi yurt içi hasılasına neredeyse eşittir. Şirket, Cursor'ı satın alarak dünyanın önde gelen AI laboratuvarlarına karşı rekabette üstünlük sağlamayı hedefliyor. Anlaşmanın bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamen tamamlanması bekleniyor.

Ayrıca, SpaceX'in yapay zeka yöneliminin son zamanlarda bir dizi zorluk ve çatışmayla karşılaştığını belirtmek gerekir. Özellikle, platform üzerinden uygunsuz deepfake görüntülerin oluşturulma imkanının ortaya çıkması kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Şu anda bu birim yapısal olarak yeniden organize ediliyor ve Cursor teknolojilerinin bu süreçte önemli bir temel oluşturması bekleniyor.

Anlaşmanın Finansal Şartları

Nisan ayında açıklanan ilk şartlara göre, SpaceX'in önünde iki seçenek vardı: ya Cursor'ı 60 milyar dolarlık hisse karşılığında satın almak ya da anlaşmanın iptal edilmesi durumunda 10 milyar dolar tutarında bir tazminat (break-up fee) ödemek. Şirket ilk seçeneği tercih ederek geleceğini yapay zeka ile yakından ilişkilendirmeye karar verdi.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları ve yazılımcılar için de Cursor ismi yabancı değil. Bu platform, kod yazma sürecini otomatize etme ve hataları düzeltme konusunda dünyanın en gelişmiş araçlarından biri olarak kabul ediliyor. SpaceX gibi uzay teknolojileriyle uğraşan bir şirketin bu startup'ı bünyesine katması, gelecekte karmaşık mühendislik yazılımlarının da yapay zeka yardımıyla oluşturulacağı anlamına geliyor.

Uzmanlara göre bu satın alma, Elon Musk'ın tüm projelerini — Tesla, SpaceX ve xAI'yi — tek bir teknolojik ekosistemde birleştirme stratejisinin bir parçasıdır. Artık SpaceX sadece uzayı fethetmeyi değil, aynı zamanda yazılım pazarında da lider bir güç olmayı hedefliyor.