Redmi Turbo 5 küresel pazara çıktı: Dev batarya ve uzun süreli güncelleme

Xiaomi şirketinin alt markası olan Redmi, en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Redmi Turbo 5 modelini Çin dışındaki pazarlarda tanıttı. Cihaz, teknik özellikleri, özellikle de benzeri görülmemiş yüksek kapasiteli bataryası ve uzun yıllar sürecek yazılım desteği ile orta segmentteki rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

ixbt.com verilerine göre, akıllı telefonun uluslararası versiyonu (öncelikle Hindistan pazarında) Çin versiyonundan neredeyse hiçbir fark göstermiyor. Cihazın temel avantajı 7540 mAh kapasiteli devasa bataryasıdır. Bu güç kaynağı, kullanıcılara birkaç günlük yoğun kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, 100 W hızlı şarj ve 27 W ters kablolu şarj teknolojisini destekliyor.

Ekran ve performans özellikleri

Redmi Turbo 5 modeli, 1,5K çözünürlük sunan 6,59 inçlik düz bir AMOLED ekranla donatılmıştır. Ekranın yenileme hızı 120 Hz, maksimum parlaklık seviyesi ise rekor düzeyde 3500 nit'tir. Bu, güneşli havalarda bile görüntünün net görünmesini garanti eder. Cihazın içerisinde yüksek performans sağlayan MediaTek Dimensity 8500-Ultra işlemci yer alıyor.

Akıllı telefonun aşırı ısınmasını önlemek için 5300 mm2 alanlı 3D Ice Loop buhar odalı soğutma sistemi uygulanmıştır. Bu, özellikle ağır oyunlar ve karmaşık grafik görevleriyle uğraşan kullanıcılar için önemli bir yeniliktir. Kamera konusunda da Redmi tasarrufa gitmemiş: ana modül 50 megapiksellik Sony IMX882 sensöre sahip, ona 8 megapiksellik geniş açılı lens eşlik ediyor. Selfie tutkunları için ise 20 megapiksellik ön kamera öngörülmüş.

Yazılım ve koruma seviyesi

4 yıl boyunca büyük işletim sistemi güncellemeleri;

6 yıl boyunca güvenlik sistemi güncellemeleri.

Yeni model, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemi ile çalışıyor. Xiaomi şirketi, bu model için uzun süreli destek vaat ediyor:

Ayrıca Redmi Turbo 5, ekstrem koşullara dayanıklılığı ile öne çıkıyor. Gövdesi IP66, IP68, IP69 ve IP69K standartlarına göre korunmaktadır. Bu, akıllı telefonun sadece suya düşmekten değil, aynı zamanda yüksek basınçlı sıcak su akımından da etkilenmeyeceği anlamına gelir. Şu anda 8/256 GB bellekli versiyon yaklaşık 380 dolar, 12/256 GB kapasiteli model ise 410 dolar civarında fiyatlandırılıyor. Bu modelin Özbekistan pazarına önümüzdeki aylarda girmesi bekleniyor.