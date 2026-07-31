WhatsApp, Büyük Şirketlerin Mesajları İçin Özel Klasörü Test Ediyor

Meta bünyesindeki WhatsApp mesajlaşma uygulaması, kullanıcıların ana sohbet listesini düzenlemek amacıyla büyük şirketlerden gelen mesajlar için ayrı bir klasör oluşturma çalışmalarına başladı. TechCrunch'ın haberine göre, bu yeni özellik bankalar veya havayolu şirketleri gibi büyük işletmelerin mesajlarını otomatik olarak "Offers & Updates" adlı özel bir bölüme taşıyacak ve günlük iletişimin düzenli kalmasına yardımcı olacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Meta, kullanıcıların kişisel ve grup sohbetlerinin çeşitli ticari mesajlar ve bildirimler nedeniyle sık sık karıştığını belirtti. Yeni test sürecinde mesajlar belirli bir süre sonra, yani 24 saate varan bir süre içinde otomatik olarak yeni klasöre taşınacak. Şirket, bu konuda en uygun zaman aralığını belirlemek için farklı süreleri test ediyor.

Yeni özelliğin avantajları ve ayarları

Bu yenilik, kullanıcılara indirim kodları veya kargo güncellemeleri gibi bilgileri ana akıştan kaldırma imkanı tanıyor. Sonuç olarak, ana sohbetler penceresi daha az dağınık hale geliyor ve kişisel iletişimlerin kaybolmasının önüne geçiliyor. İşletmeler için ise bu durum, mesajlarının diğer tüm sohbetler arasında kaybolmadan belirli bir klasörde görünmesini sağlıyor.

Kullanıcılar, mesajların zamanında genel akışta kalmasını isterse bu ayarı kapatabilir. Ancak mesajların ne zaman otomatik olarak taşınacağını kendileri manuel olarak yönetemezler. Mevcut aşamada WhatsApp Business Platformu üzerinden seçilen ortaklarla testler başlamış olup, gelecekteki gözlem sonuçlarına göre kapsam genişletilecektir.

Küçük işletmeler ve önceki kısıtlamalar

Şu anda küçük işletmeler ve WhatsApp Business uygulamasını kullanan bireysel hesaplar bu özellikten muaf tutulmuştur. Buna rağmen, gelecekte küçük işletmelerin mesajlarının da bu yeni klasöre yönlendirilmesi ihtimali değerlendirilebilir. Son yıllarda WhatsApp, spam mesajları azaltmak için bir dizi adım atmıştı.

Özellikle 2024 yılında kullanıcılara markaların pazarlama mesajlarından vazgeçme imkanı tanınmış, geçen yıl ise işletmelerin gönderdiği toplu mesaj sayısına sınırlamalar getirilmişti. Ekim 2025'te ise kullanıcıdan yanıt alınmadan gönderilebilecek mesaj hacmi daha da kısaltıldı.

Finansal göstergeler ve yapay zeka hizmetleri

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in ikinci çeyrek finansal raporunda belirttiğine göre, uygulama ailesindeki diğer gelirler kalemi 1 milyar doları aştı ve bunun ana kısmını WhatsApp üzerinden ödenen mesajlar ile abonelikler oluşturuyor. Ayrıca haziran ayında dünya genelinde sunulan WhatsApp yapay zeka ajanlarını halihazırda 1 milyondan fazla işletme kullanıyor.

Zuckerberg, Brezilyalı araç kiralama şirketi Movida örneğinde yapay zeka ajanlarının müşteri desteğini ve satış performanslarını artırmada olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı. 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan bu mesajlaşma platformunun, yapay zeka ve reklam spam'lerine dönüşmemesi için kişisel ile işletme mesajları arasındaki dengeyi koruması büyük önem taşıyor.