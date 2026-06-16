Çin'de Kullanılamaz Elektrikli Araç Bataryalarının Yasa Dışı Pazarı Ortaya Çıkarıldı

Çin'de, kullanım ömrü dolmuş elektrikli araç bataryalarının yasa dışı dolaşımıyla ilgili büyük bir şebeke ortaya çıkarıldı. CCTV kanalının yaptığı araştırmaya göre, imha edilmesi gereken tehlikeli bataryalar yeniden işlenerek yaygın bir şekilde elektrikli bisikletlere takılıyor. Bu durum sadece teknik güvenlik kurallarını ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda sokaklardaki yangın sayısının artmasına da neden oluyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Resmi verilere göre, kullanılamaz hale gelmiş güç bloklarının sertifikalı işletmeler tarafından imha edilmesi zorunludur. Ancak uygulamada bu bataryalar gizli atölyelere düşüyor. Burada ustalar fabrika kablolarını değiştiriyor, koruma sistemlerini devre dışı bırakıyor ve 60 veya 72 voltluk yüksek gerilimli modüller topluyorlar. Oysa tüketiciler için tasarlanan hafif araçlar için standart sınır 48 volt olarak belirlenmiştir.

Gizli Atölyeler ve Tehlikeli Modifikasyonlar

Yasa dışı dağıtım merkezlerinde bu tür tehlikeli modifikasyonlar için sadece 20 yuan (yaklaşık 3 ABD doları) ücret alınıyor. En üzücü olanı, enerji sektöründe faaliyet gösteren bazı resmi işletmelerin de bu zincire karıştığının tespit edilmiş olmasıdır. Belgeler üzerinde bataryaları yok etmesi gereken sertifikalı fabrikalar, aslında bunları yasa dışı kanallar aracılığıyla yeniden satmakla uğraşıyor.

Bu durum teknik güvenlik açısından son derece tehlikeli kabul edilmektedir. Uzmanlar, gizli atölyelerde bataryaların kısa devre ve aşırı yüklenmeye karşı koruyan devrelerinin kasıtlı olarak koparıldığını belirtiyor. Bu da herhangi bir anda patlama veya yangın çıkma riskini ciddi şekilde artırıyor.

İstatistikler ve Sonuçlar

Güvenlik servislerinin raporlarında yer alan rakamlar durumun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor:

Elektrikli bisikletlerde meydana gelen tüm yangınların yaklaşık yüzde 33'ü devrelerin yasa dışı değiştirilmesiyle ilgilidir;

Bu yangınların yüzde 80'i tam olarak elektrikli araçlardan çıkarılmış ve ömrünü tamamlamış bataryalar nedeniyle meydana gelmektedir.

Özbekistan pazarında da son yıllarda elektrikli bisiklet ve skuterlerin popülerleştiği göz önüne alındığında, bu sorun bölgemiz için de güncel bir öneme sahiptir. Ucuz fiyatlı şüpheli güç cihazları genellikle benzer yasa dışı yollarla hazırlanmış olabilir.

Şu anda Çin hükümeti bu gizli pazarı sona erdirmek ve imha sürecini sıkı denetim altına almak için önlemler alıyor. Uzmanlar, kullanıcılara yalnızca resmi servis merkezlerine başvurmaları ve cihazlarda izinsiz değişiklik yapmamaları tavsiyesinde bulunuyor.