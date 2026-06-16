Robinhood 300'e Yakın Çalışanını İşten Çıkarıyor: AI Artık Bir Bahane Olamaz

·2·Teknoloji
Robinhood 300'e Yakın Çalışanını İşten Çıkarıyor: AI Artık Bir Bahane Olamaz

Popüler finans platformu Robinhood, personelinin yüzde 10'unu veya yaklaşık 290 tam zamanlı çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Bu karar, teknoloji dünyasındaki büyük şirketler arasında yaygınlaşan kitlesel işten çıkarmalar dalgasının son halkası oldu. Ancak Robinhood yönetiminin bu seferki yaklaşımı, birçok meslektaşından farklı olmasıyla dikkat çekiyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirket CEO'su Vlad Tenev, çalışanlara gönderdiği mektupta işten çıkarmaların nedeni olarak Yapay Zeka (AI) teknolojilerini göstermedi. Son zamanlarda birçok IT devi, işten çıkarmaları özellikle AI entegrasyonu ve süreçlerin otomasyonu ile ilişkilendiriyordu. Robinhood ise bu kez temel neden olarak "yapısal yeniden yapılandırma" ve iş verimliliğini artırmayı gösterdi.

Küçük ekipler ve yüksek verimlilik

Tenev'e göre şirket, artık çok katmanlı hiyerarşiden vazgeçip daha kompakt ve çevik ekiplere güvenmeyi planlıyor. Mektubunda, "Hantal ve karmaşık bir organizasyon yapısında çalışmaya devam edemeyiz. Her çalışanın büyük etki yaratma fırsatına sahip olduğu, son derece dikkatli ve kompakt bir ekip olmalıyız" diye yazıyor.

Bu eğilim sadece Robinhood'da değil, aynı zamanda Amazon, Block, Coinbase ve GitLab gibi şirketlerde de gözlemleniyor. Sektör uzmanlarına göre, teknoloji dünyasında bürokrasiden ve büyük kadrolardan vazgeçme dönemi başladı. Şirketler, pandemi dönemindeki aşırı işe alımların (over-hiring) sonuçlarını gidermeye çalışıyor.

Finansal göstergeler ve gelecek

İlginç olan şu ki, Robinhood finansal açıdan oldukça iyi durumda. Nisan ayında açıklanan rapora göre, ilk çeyrekte gelirler yüzde 15 arttı. İkinci çeyrekte de abonelik hizmetleri ve işlem hacmindeki artış sayesinde pozitif sonuçlar bekleniyor. Buna rağmen, işten çıkarmalar şirkete yaklaşık 28 milyon dolara mal olacak.

ixbt.com verilerine göre, teknoloji sektöründe AI teriminin işten çıkarmalar için bir "maske" olarak kullanılması modasını yitiriyor. Toplumda yapay zekaya karşı olumsuz bir tutum oluşmaya başladığı için, yöneticiler artık açıkça maliyet optimizasyonu ve verimlilik artışından bahsetmeyi tercih ediyorlar.

Özbekistan kullanıcıları için de tanıdık olan bu platformun adımları, küresel teknoloji pazarındaki değişimleri yansıtıyor. Gelecekte şirketlerin daha az insanla daha fazla sonuç elde etmeyi hedeflediği netleşiyor.

RobinhoodTeknolojiAIİşsizlikEkonomi
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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