Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketinin yeniden kullanılabilir Cargo Dragon kargo gemisi, sıradaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü. Gemi kapsülü, Pasifik Okyanusu'nda Kaliforniya kıyıları yakınındaki San Diego şehrinin güneyine yumuşak bir iniş yaptı. Bu görevin tamamlanması, uzayda yürütülen benzersiz deneylerin sonuçlarını bilim insanlarına ulaştırdığı için uluslararası uzay araştırmaları açısından son derece önemli bir olay olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi Ixbt.com bildiriyor .

Yörünge uçuşunu tamamlayan gemi, özel paraşüt sistemleri yardımıyla su yüzeyine indi. Yerel saatle sabah 05:08'de gerçekleşen bu inişin ardından, SpaceX kurtarma gemisi kapsülü almak için belirlenen bölgeye ulaştı. ixbt.com verilerine göre, gemi Dünya'ya yaklaşık 1,6 ton ağırlığında değerli yükler getirdi.

Bilimsel Araştırmalar ve Benzersiz Fırsatlar

Geri getirilen yüklerin ana kısmını, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) mürettebatı tarafından yürütülen bilimsel deney örnekleri oluşturuyor. Belirtmek gerekir ki, Cargo Dragon şu anda ISS'den malzemeleri Dünya'ya geri getirme yeteneğine sahip dünyadaki tek kargo gemisidir. Diğer kargo gemileri genellikle atmosferin yoğun katmanlarında yanarak yok olur, bu da SpaceX teknolojisinin ne kadar üstün olduğunu göstermektedir.

Bu gemi, bu yılın 17 Mayıs tarihinde CRS-34 görevi kapsamında istasyona ulaşmıştı. O dönemde uzaya 2,3 ton gıda maddesi, gerekli ekipman ve bilimsel cihazlar taşımıştı. Birkaç hafta boyunca istasyona kenetli kalan gemi, artık görevini tamamen tamamlayarak laboratuvar sonuçlarını uzmanlara teslim etti.

Şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yedi kişiden oluşan uluslararası bir mürettebat faaliyetlerine devam ediyor. Ekipte Roskosmos kozmonotları Sergey Kud-Sverchkov, Sergey Mikaev ve Andrey Fedyaev, NASA astronotları Christopher Williams, Jessica Meir ve Jack Hathaway ve ayrıca ESA (Avrupa Uzay Ajansı) temsilcisi Sophie Adeno bulunuyor.

Uzay araştırmaları alanındaki bu tür düzenli uçuşlar, sadece teknolojik ilerlemeyi değil, aynı zamanda uluslararası iş birliğinin istikrarını da sağlıyor. Cargo Dragon gemisinin yeniden kullanılabilirliği, uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde düşürmeye hizmet ediyor; bu da gelecekte Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için uzay araştırmaları alanında yeni fırsat kapıları açabilir.