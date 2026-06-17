Pinterest, Yapay Zeka Tabanlı Yeni Ask Pinterest Alışveriş Uygulamasını Tanıttı

·28·Teknoloji
Pinterest, Yapay Zeka Tabanlı Yeni Ask Pinterest Alışveriş Uygulamasını Tanıttı

Pinterest, kullanıcıların ürün arama ve satın alma süreçlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla Ask Pinterest adlı deneysel bir uygulama başlattı. Bu platform, yapay zeka destekli etkileşimler aracılığıyla kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunuyor ve karmaşık sorgulara yanıt bulmalarına olanak tanıyor. Bu adım, şirketin geleneksel görsel arama sisteminden sohbet botu formatındaki etkileşimli hizmetlere geçiş yaptığını gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni uygulama, Pinterest platformunun dahili veri tabanı olan “Taste Graph” sistemini kullanıyor. Bu sistem; kullanıcıların ilgi alanlarını, estetik zevklerini ve daha önce kaydettikleri “Pin”leri analiz ederek onlara en uygun ürünleri öneriyor. Ask Pinterest şu anda sınırlı bir kullanıcı grubu için açık olup, şirket için yeni teknolojileri ana uygulamaya zarar vermeden test etme alanı görevi görüyor.

Alışveriş ve Tasarım Alanında Yeni Olanaklar

Ask Pinterest, basit arama sistemlerinin çözemediği karmaşık görevleri halletmeye odaklanıyor. Örneğin, bir kullanıcı uygulamadan akşam yemeği daveti planlamak veya bir odayı belirli bir tarzda dekore etmek için adım adım yardım isteyebilir. Yapay zeka sadece ürünleri göstermekle kalmıyor, aynı zamanda kullanıcının önceki etkileşimlerini ve kayıtlı koleksiyonlarını dikkate alarak tavsiyelerde bulunuyor.

Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, Ask Pinterest'in bağımsız bir uygulama olarak çalışması, ana platform arayüzünü etkilememesini sağlıyor. Bu deneyimin başarılı olması durumunda, özelliklerin gelecekte ana Pinterest uygulamasına entegre edilmesi bekleniyor. Böylece şirket, yapay zeka tabanlı e-ticaret pazarında Google, Meta ve Shopify gibi devlerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Reklamverenler İçin Yeni Araçlar

Yeni uygulamanın yanı sıra Pinterest, reklamverenler için de bir dizi yenilik duyurdu. Özellikle Pinterest Model Context Protocol (MCP) ve diğer yapay zeka tabanlı pazarlama araçları tanıtıldı. Bu teknolojiler, markaların kampanyalarını daha hedefli kitlelere yönlendirmelerine ve kullanıcıların satın alma olasılığının yüksek olduğu içerikler oluşturmalarına yardımcı oluyor.

TechCrunch ve diğer teknoloji yayınlarının haberine göre, bu yenilikler Fransa'daki “Cannes Lions” uluslararası festivali öncesinde duyuruldu. Bu yılki etkinliğin ana temasının, yapay zekanın reklam ve pazarlama alanındaki rolü olması bekleniyor. Pinterest, kendi kişisel verilerini kullanarak modelleri eğitmeye odaklanıyor; bu da önerilerini ChatGPT gibi genel botlardan daha kesin ve sektörel kılıyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Pinterest; tasarım, moda ve iç mekan fikirleri için temel bir kaynak olarak kabul ediliyor. Ask Pinterest gibi araçların geniş kitlelere sunulması, kullanıcıların evlerini dekore ederken veya kişisel tarzlarını oluştururken yapay zekadan etkili bir şekilde yararlanmalarına olanak tanıyacak. Uygulamanın tam sürümünün küresel ölçekte ne zaman yayına gireceğine dair henüz kesin bir tarih verilmedi.

PinterestYapay ZekaTeknolojiAsk PinterestE-Ticaret
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kadın Sağlığında Devrim: Clair Health Hormon Takip Eden Akıllı Cihaz GeliştirdiKadın Sağlığında Devrim: Clair Health Hormon Takip Eden Akıllı Cihaz GeliştirdiBugün, 16:59Rusya ve Çin Arasında Yeni İletişim Kanalı Devreye Alındı: İnternet Hızı ArtıyorRusya ve Çin Arasında Yeni İletişim Kanalı Devreye Alındı: İnternet Hızı ArtıyorBugün, 16:54Türkiye'nin Akkuyu NGS ikinci enerji bloğunda kritik aşama başladıTürkiye'nin Akkuyu NGS ikinci enerji bloğunda kritik aşama başladıBugün, 16:53Google, Gemini Yapay Zekası ile Akıllı Ev Sistemini Yeniden KeşfediyorGoogle, Gemini Yapay Zekası ile Akıllı Ev Sistemini Yeniden KeşfediyorBugün, 16:53Moskova Metrosu Yabancı Yazılımları Bırakıp Linux Sistemine GeçiyorMoskova Metrosu Yabancı Yazılımları Bırakıp Linux Sistemine GeçiyorBugün, 16:28PayPal Girişim Sermayesi Birimini Kapatıyor: Şirkette Büyük Yapısal DeğişikliklerPayPal Girişim Sermayesi Birimini Kapatıyor: Şirkette Büyük Yapısal DeğişikliklerBugün, 16:23
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı