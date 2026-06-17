PayPal Girişim Sermayesi Birimini Kapatıyor: Şirkette Büyük Yapısal Değişiklikler

Küresel ödeme sistemleri pazarının liderlerinden biri olan PayPal, PayPal Ventures girişim sermayesi yatırım biriminin faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Bu adım, şirket içinde devam eden kapsamlı yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olup, temel odak noktasını işletmenin temel yönlerine kaydırmayı amaçlamaktadır. TechCrunch'a göre, şirket temsilcileri bu bilgiyi doğrulayarak şu anda girişim birimi için stratejik seçeneklerin değerlendirildiğini bildirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

2016 yılında kurulan PayPal Ventures, geçtiğimiz dönemde 80'den fazla gelecek vaat eden projeye yatırım yapmayı başardı. Portföyünde Talos Global kripto para ticaret platformu, Plaid fintech altyapısı ve Anchorage Digital kripto bankası gibi büyük isimler yer alıyor. Birim, üç fon aracılığıyla toplam 850 milyon dolar kaynak toplayarak küresel fintech ekosisteminde önemli bir yer tutuyordu.

Stratejik Değişiklikler ve Yeni Yönetim

Girişim fonunun kapatılması kararı, şirket yönetimindeki değişikliklerin ardından alındı. Şubat ayında PayPal CEO'luk görevini Enrique Lores üstlendi. Gözlemcilere göre, önceki yönetici Alex Chriss, sektördeki değişimlere uyum sağlayamadığı ve yönetim kurulunun beklediği sonuçları veremediği için görevden alındı. Yeni lider Enrique Lores ise şirketi yeniden bir "teknoloji devi" haline getirmeyi ve yapay zeka (AI) yönüne daha fazla vurgu yapmayı hedefliyor.

Fortune'un haberine göre, PayPal şu anda girişim varlıklarını satma yollarını arıyor. Bu amaçla Jefferies yatırım bankası danışman olarak görevlendirildi. Şirket, hisselerini ikincil piyasada satarak nakit akışını iyileştirmeyi ve kaynakları dahili geliştirmelere yönlendirmeyi planlıyor.

Riskler ve Beklenen Sonuçlar

Uzmanların uyarısına göre, PayPal Ventures'ın kapatılması şirket için belirli riskler doğurabilir. Girişim birimi, PayPal için yeni ortaya çıkan fintech inovasyonlarını izlemek ve geleceği şekillendiren startuplarla iş birliği yapmak için bir pencere görevi görüyordu. Bu imkandan vazgeçmenin, şirketin rekabet gücünü olumsuz etkileme ihtimali bulunmaktadır.

Ayrıca şirket, son zamanlarda hukuki sorunlarla da karşı karşıya kalıyor. Özellikle 2020 yılında, dezavantajlı grupları destekleme programı kapsamında Adalet Bakanlığı ile 30 milyon dolarlık bir anlaşmaya varılmıştı. Ocak 2025'te ise yatırımcılardan biri, ayrımcılık iddiasıyla PayPal'a karşı dava açtı ve bu dava şu anda görülmeye devam ediyor.

Özetle, PayPal faaliyetlerini optimize etme ve maliyetleri azaltma yoluna gidiyor. Gelecek yıllarda ek istihdam kesintilerinin ve yapısal değişikliklerin devam etmesi bekleniyor. Şirket, eski konumunu geri kazanmak için tüm dikkatini AI ve modern ödeme teknolojilerine odaklamayı hedefliyor.