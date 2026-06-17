Google, Gemini Yapay Zekası ile Akıllı Ev Sistemini Yeniden Keşfediyor

Google şirketi, uzun bir aradan sonra akıllı hoparlör pazarına büyük bir yenilikle geri dönüyor. Şirket, Gemini yapay zeka sistemine dayalı ilk bağımsız cihazı olan Google Home Speaker modelini tanıttı. Bu gadget, 2020 yılında piyasaya sürülen Nest Audio cihazından sonraki ilk ciddi güncelleme olup, evdeki teknolojilerle iletişim kurma biçimini kökten değiştirmeyi hedefliyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni Google Home Speaker sadece bir müzik çalar veya ışıkları açan bir araç değil, tam teşekküllü bir akıllı asistandır. ixbt.com verilerine göre, cihazın temel avantajı doğal dil anlama yeteneğidir. Artık kullanıcılar karmaşık ve çok aşamalı komutlar verebilirler. Örneğin, "yatak odasındaki ışık hariç tüm ışıkları kapat" veya "mutfaktaki ışığı kıs, rahatlatıcı bir müzik aç ve 20 dakikaya zamanlayıcı kur" gibi ifadeleri yapay zeka tek seferde anlıyor.

Doğal İletişim ve Gemini Yetenekleri

Yeni cihazın öne çıkan özelliklerinden biri, konuşma sırasında hataları düzeltme imkanıdır. Eğer "kahve makinesini kapat... hayır, aç!" derseniz, Gemini şaşırmadan son komutu yerine getirir. Ayrıca cihaza 10 yeni ses eklendi ve bunlarla tıpkı akıllı telefondaki Gemini gibi farklı konularda derin sohbetler kurulabiliyor. "Continued Conversation" fonksiyonu ise her seferinde "OK, Google" deme zorunluluğunu ortadan kaldırarak iletişimi daha canlı hale getiriyor.

Dış görünüş olarak cihaz önceki modellere benziyor; 3D örgü kumaşla kaplı ve kompakt bir boyuta sahip. Cihazın alt kısmında, hoparlörün sizi dinlediğini, düşündüğünü veya cevap verdiğini belirten özel bir ışık halkası yer alıyor. Özbekistanlı kullanıcılar için de bu cihazın akıllı ev ekosistemi oluşturmada önemli olması bekleniyor, çünkü Google Home uygulaması üzerinden birçok diğer akıllı cihazı birleştiriyor.

Premium Abonelik ve Ek Hizmetler

Google, yeni teknolojileri monetize etmenin de yolunu buldu. Temel fonksiyonlar ücretsiz olsa da, daha geniş imkanlar için Google Home Premium aboneliği getirildi. Aylık 10 dolar veya yıllık 100 dolar karşılığında kullanıcılar şu özelliklere sahip olacaklar:

Gemini Live üzerinden özgür ve sınırsız iletişim kurmak;

Nest kameralarının kaydettiği olayları analiz etmek ve sorulara yanıt almak;

Evde olmadığınız süre boyunca meydana gelen olaylar hakkında kısa bir rapor almak.

Şirket, kullanıcıların yeni sisteme alışması için 6 aylık ücretsiz deneme süresi sunuyor. Bu stratejiyle Google, sadece cihaz satışından değil, aynı zamanda yapay zeka hizmetlerinden de sürekli gelir elde etmeyi amaçlıyor. Cihaz şu an için ABD'de 99.99 dolar fiyatla satışa sunuldu ve yakında Orta Asya bölgesi dahil dünya pazarlarında yer alması bekleniyor.