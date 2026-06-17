Türkiye'nin Akkuyu NGS ikinci enerji bloğunda kritik aşama başladı

·3·Teknoloji
Türkiye'nin Akkuyu NGS ikinci enerji bloğunda kritik aşama başladı

Türkiye'nin Mersin ilinde inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ikinci enerji bloğunda, inşaat çalışmalarının en sorumluluk gerektiren aşamalarından biri olan ana sirkülasyon borusunun kaynak işlemi başlatıldı. Bu süreç, reaktör düzeneğinin güvenli ve istikrarlı çalışmasını sağlayan "kalp" damarlarının oluşturulmasına benzetilmektedir. Ixbt.com haber veriyor.

Rusya'nın Rosatom devlet şirketi tarafından yürütülen bu projede, uzmanların toplam 32 bağlantı noktasını kaynaklaması gerekiyor. İnşaat sürecinde yaklaşık 260 ton ağırlığında borular ve metal konstrüksiyonlar monte edilecek. Toplam uzunluğu 150 metreyi aşan borular, santralin teknolojik sisteminde merkezi bir rol oynayacak.

Teknolojik karmaşıklık ve güvenlik önlemleri

Ana sirkülasyon borusu; reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompaları arasında ısı taşıyıcı sıvının hareketini sağlar. NGS devreye alındığında, bu borulardan 160 atmosfer basınç altında ve 330 derece sıcaklıkta safsızlaştırılmış su dönecektir. Bu nedenle, kaynak kalitesine yönelik son derece yüksek standartlar uygulanmaktadır.

Rosatom'un verilerine göre, her bir kaynak dikişi özel bir markalamaya sahiptir; bu da hazırlık, kontrol ve kabul geçmişinin tam olarak izlenmesine olanak tanır. İşlem tamamlandığında, her bağlantı ultrasonik, kapiler ve radyografik kontrollerden geçirilecektir. Bu, herhangi bir mikroskobik kusurun önlenmesini sağlar.

Bir sonraki aşamada, kaynak dikişlerine yüksek sıcaklıklı termik işlem uygulanacaktır. Son aşamada ise boruların iç yüzeyi, korozyondan korumak amacıyla özel bir kaplama ile kaplanacaktır. Bu önlem, boruların agresif ortamda onlarca yıl boyunca dayanıklı kalmasını garanti eder.

Bölgesel enerji sektöründeki önemi

Akkuyu, Türkiye tarihinin ilk nükleer güç santrali olup, Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerle donatılmış dört enerji bloğunu içermektedir. Her bloğun kapasitesi 1200 MW'dır. Projenin tam kapasiteyle devreye girmesinin, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını güçlendirmede önemli bir adım olması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, daha önce santralin birinci enerji bloğuna yakıt simülatörlerinin yüklendiği bildirilmişti. Uzmanların planlarına göre, birinci enerji bloğunun test amaçlı devreye alınması bu yılın sonbahar ayları için öngörülüyor. Akkuyu projesi sadece Türkiye için değil, tüm bölge için en büyük enerji tesislerinden biri olarak kabul edilmektedir.

TürkiyeAkkuyuNGSRosatomEnerji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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