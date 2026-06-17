Yandex Pay kullanıcıları artık Plus puanlarını nakit paraya dönüştürebilecek

·20·Teknoloji
Yandex Pay kullanıcıları artık Plus puanlarını nakit paraya dönüştürebilecek

Yandex ekosisteminin finansal hizmeti olan Yandex Pay, sadakat programında önemli bir yenilik yaptı. Artık platform kullanıcıları, biriktirdikleri Plus puanlarını nakit olarak hesaplarına geri alabilecekler. Bu özellik, servisin imkanlarını önemli ölçüde genişleterek sanal bonusları gerçek bir finansal varlığa dönüştürüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Daha önce Yandex Pay kartı ile yapılan alışverişler için verilen puanlar, yalnızca şirket ekosistemi içindeki hizmetlerde — örneğin Yandex Go taksi hizmeti, Yandex Eats veya Yandex Market gibi platformlarda harcanabiliyordu. Yeni fonksiyon ise bu kısıtlamayı kaldırarak puanların günlük harcamalar, kafeler ve mağazalardaki ödemeler için kullanılmasına olanak tanıyor.

Döviz kuru ve temel şartlar

ixbt.com verilerine göre, puanların dönüştürme kuru 1'e 1 olarak belirlenmiş: yani 1 puan 1 rubleye eşit sayılıyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak için kullanıcının belirli şartları karşılaması gerekiyor. Özellikle, puanları nakde çevirme imkanı yalnızca “Svoi Plusy” sadakat programında “Altın” seviyeye ulaşmış ve kimliğini doğrulamış (tanımlanmış) kullanıcılar için açıktır.

Hizmetin kullanım mekanizması da kendine özgü: kullanıcı uygulama üzerinden son 30 gün içinde yapılmış, değeri 100 birimin üzerinde olan bir alışverişi seçiyor ve “Tazmin et” butonuna basıyor. Ardından puanlar hesaptan düşülüyor ve bunların değerine eşit tutar kullanıcının kartına iade ediliyor.

Kısıtlamalar ve istisnalar

Yeni sistemde bazı kısıtlamalar da mevcut olup şunları içeriyor:

  • Bir ay boyunca tazmin edilebilecek maksimum tutar 10 000 birim ile sınırlıdır;
  • Belediye ödemeleri (konut hizmetleri) ve mobil iletişim için yapılan harcamalar için puanlar geri alınamaz;
  • Yalnızca aktif bir Yandex Plus aboneliğine sahip olma şartı vardır.
Bu yeniliğin dijital ekosistemler arasındaki rekabeti artırması bekleniyor. Özbekistan pazarında da Yandex hizmetlerinin yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu tür bir finansal esneklik gelecekte bölgesel özelliklerin genişlemesine de ön ayak olabilir. Şu an için bu fonksiyon ana pazarlarda test ediliyor ve sadık müşterileri teşvik etmenin en etkili yollarından biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, sanal puanları gerçek paraya dönüştürme imkanı, kullanıcıların Yandex Pay hizmetini temel ödeme aracı olarak kullanma isteğini daha da artıracaktır. Bu da karşılığında bankacılık ve fintek alanındaki diğer büyük oyuncularla rekabette avantaj sağlayacaktır.

YandexFintekYandex PlusTeknolojiBonuslar
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sosyal Medyada Yeni Dönem: Algoritmaları Artık Kullanıcılar YönetiyorSosyal Medyada Yeni Dönem: Algoritmaları Artık Kullanıcılar YönetiyorDün, 18:27Yurent yeni nesil IoT modülleriyle scooter hassasiyetini artırıyorYurent yeni nesil IoT modülleriyle scooter hassasiyetini artırıyorDün, 18:22Rusya'da Starlink uydularını «kör eden» yeni bir sistem geliştirildiRusya'da Starlink uydularını «kör eden» yeni bir sistem geliştirildiDün, 18:22Siber Suçlular Fortinet Cihazlarını Hackleyerek Büyük Şirketlere SaldırdıSiber Suçlular Fortinet Cihazlarını Hackleyerek Büyük Şirketlere SaldırdıDün, 18:22Dünyanın En Küçük Radarlı Uydusu Dünya Görüntülerini İletmeye BaşladıDünyanın En Küçük Radarlı Uydusu Dünya Görüntülerini İletmeye BaşladıDün, 17:59Odyssey Startupları 1,45 Milyar Dolar Değerleme Aldı: Dünya Modelleri Dönemi BaşladıOdyssey Startupları 1,45 Milyar Dolar Değerleme Aldı: Dünya Modelleri Dönemi BaşladıDün, 17:53
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı