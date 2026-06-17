Yandex Pay kullanıcıları artık Plus puanlarını nakit paraya dönüştürebilecek

Yandex ekosisteminin finansal hizmeti olan Yandex Pay, sadakat programında önemli bir yenilik yaptı. Artık platform kullanıcıları, biriktirdikleri Plus puanlarını nakit olarak hesaplarına geri alabilecekler. Bu özellik, servisin imkanlarını önemli ölçüde genişleterek sanal bonusları gerçek bir finansal varlığa dönüştürüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Daha önce Yandex Pay kartı ile yapılan alışverişler için verilen puanlar, yalnızca şirket ekosistemi içindeki hizmetlerde — örneğin Yandex Go taksi hizmeti, Yandex Eats veya Yandex Market gibi platformlarda harcanabiliyordu. Yeni fonksiyon ise bu kısıtlamayı kaldırarak puanların günlük harcamalar, kafeler ve mağazalardaki ödemeler için kullanılmasına olanak tanıyor.

Döviz kuru ve temel şartlar

ixbt.com verilerine göre, puanların dönüştürme kuru 1'e 1 olarak belirlenmiş: yani 1 puan 1 rubleye eşit sayılıyor. Ancak bu hizmetten yararlanmak için kullanıcının belirli şartları karşılaması gerekiyor. Özellikle, puanları nakde çevirme imkanı yalnızca “Svoi Plusy” sadakat programında “Altın” seviyeye ulaşmış ve kimliğini doğrulamış (tanımlanmış) kullanıcılar için açıktır.

Hizmetin kullanım mekanizması da kendine özgü: kullanıcı uygulama üzerinden son 30 gün içinde yapılmış, değeri 100 birimin üzerinde olan bir alışverişi seçiyor ve “Tazmin et” butonuna basıyor. Ardından puanlar hesaptan düşülüyor ve bunların değerine eşit tutar kullanıcının kartına iade ediliyor.

Kısıtlamalar ve istisnalar

Yeni sistemde bazı kısıtlamalar da mevcut olup şunları içeriyor:

Bir ay boyunca tazmin edilebilecek maksimum tutar 10 000 birim ile sınırlıdır;

Belediye ödemeleri (konut hizmetleri) ve mobil iletişim için yapılan harcamalar için puanlar geri alınamaz;

Yalnızca aktif bir Yandex Plus aboneliğine sahip olma şartı vardır.

Bu yeniliğin dijital ekosistemler arasındaki rekabeti artırması bekleniyor. Özbekistan pazarında da Yandex hizmetlerinin yaygın olduğu göz önüne alındığında, bu tür bir finansal esneklik gelecekte bölgesel özelliklerin genişlemesine de ön ayak olabilir. Şu an için bu fonksiyon ana pazarlarda test ediliyor ve sadık müşterileri teşvik etmenin en etkili yollarından biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, sanal puanları gerçek paraya dönüştürme imkanı, kullanıcıların Yandex Pay hizmetini temel ödeme aracı olarak kullanma isteğini daha da artıracaktır. Bu da karşılığında bankacılık ve fintek alanındaki diğer büyük oyuncularla rekabette avantaj sağlayacaktır.